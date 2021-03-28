İzmit’te iki araç alev aldı

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde D-100 İstanbul istikameti Kocaeli Fuar mevkiinde meydana geldi. İddialara göre seyir halinde olan Muhammet Altıntaş kontrolündeki 41 F 8626 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otomobilden çıkan alevler arkasında seyreden İbrahim Pankaduz kontrolündeki 34 PA 9236 plakalı otomobile de sıçradı.
TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen ekipler bölgede çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından araçlara müdahale edilirken trafik kontrollü olarak verildi. Çekici yardımıyla araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.