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29 Mar 2021 - 01:36- Asayiş G: 29 Mar 2021 - 01:41

Oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakladı

Gebze'de tartıştığı oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Sultanorhan Mahallesi 1136 Sokak'taki aile apartmanında yaşayan Ş.K. ile oğlu Y.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Ş.K. tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine oğlu Y.K. ile gelini E.K. ve ismi öğrenilemeyen 2 torununu bıçakla yaraladı.Sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Şüpheli Ş.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
# Kocaeli, Gebze

29 Mar 2021 - 01:36 - Asayiş

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