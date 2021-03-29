Kocaeli Vanlılar Federasyonu kuruldu

Kocaeli’de bulunan bütün Van Derneklerinin destek verdiği, kuruluş aşamasında bulunduğu Van federasyonu çalışmalarına ara vermeden başladı. Kurucu Başkan Ahmet Turak ve İlçe Dernek Başkanları önceki gün bir araya gelerek, ileriye dönük gerçekleştirecekleri programları hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Kocaeli Vanlılar Federasyonu, kısa adı VANFED olan oluşumuna destek veren İlimizdeki Kurucu Dernek Başkanları ve Kurucu Dernek Üyeleri, eski Kocaeli Vanlılar Derneği Başkanı Ahmet Turak, Van Çaldıran Çevre Köyleri Dernek Başkanı Feyat Yıldız, Van İli İlçeleri Bahçesaray Dernek Başkanı Garbi Gögerçin, Gölcük Van İli ve İlçeleri Dernek Başkanı Kenan Yıldız, Körfez Vanlılar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdurrahman Kurulu, Kocaeli Vanlılar Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Acar, Dilovası Van Bahçesaraylılar Dernek Başkanı Muzaffer Beyaz, Van Gençlik Derneği Başkanı Ercan Eren ve Kurucu diğer isimler, Sami Zana Aslan, Vehbi Arsakay, Halis Baran, Mehmet Acar, Ümit Yıldız, Ahmet Yalçın, Medeni Ateş, Ahmet Yalçın, Murat Salaz, Murat Çoban, Ümit Maskan, Beşir Gün, Kamil Alal, Ziyattin Bozkurt, Mehmet Miroğlu ve Şakir Aslan gibi isimlerin katıldığı ilk toplantı yoğun katılımla gerçekleşti.

Körfez Tütünçiftlik merkezde bulunan dernek binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kocaeli Van Federasyonu Kurucu Başkanı Ahmet Turak yaptığı konuşmada, önce federasyona destek veren bütün derneklere ve emeği geçen herkese teşekkür ederek başladı. Başkan Turak, “Kocaeli’de bulunan hemşehrilerimiz için önemli bir günü ve toplantıyı icra ediyoruz. Aldığımız sorumluluk bir hayli zor ve fedakarlık isteyen bir iş, İlimizdeki hemşehrilerimizin yıllardır istediği Federasyonu büyük bir heyecanla kurmuş bulunuyoruz, herkesin emeğine sağlık. Önümüzde uzun bir süreç var, yapacağımız etkinlikler ile Kocaeli'de Van’ımızın kültüründen, yemeğinden ve yöresinden oldukça sık söz ettireceğiz. İlimizdeki hemşehrilerimizin her türlü sorun ve sıkıntılarını paylaşarak her zaman yanlarında olacağız. Yakın bir zamanda tekrar bir araya gelerek yol haritamızı önümüze koyarak emin adımlar ile bu kutlu görevi layıkıyla yapacağız” dedi.

Federasyon Kurucu Başkanı Turak, daha sonra herkese teşekkür ederek Yönetim Kurulundaki fikirleri dinleyerek yol haritalarını önlerine aldıklarını ve en kısa zamanda çalışmalara başlayacaklarını söyledi.