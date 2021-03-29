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29 Mar 2021 - 09:42- Gündem G: 29 Mar 2021 - 09:51

“Halkın görüşü dikkate alındı” Kızderbent’e taş ocağı için olumlu karar!

Karamürsel Kızderbent Mahallesi sınırlarında açılacak taş ocağı için “Çevre Etki Değerlendirme” (ÇED) raporu olumlu kararı verildi. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda halkın görüşünün dikkate alındığı belirtildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Yalova’da bulunan Karadere sulama ile içme suyu barajlarına yapı malzemesi çıkarılması için Karamürsel Kızderbent Mahallesi’nde taş ocağı tesisi ve hazır beton santrali kurulması hakkında halk istemediğini defalarca belirtse de ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Raporu hakkında olumlu karar verildi. 91 bin 958 hektarlık bir alana kurulacak beton santrali ile ilgili halk, tarım ve hayvancılığı etkileyeceği nedeniyle projeyi istemediklerini belirtmişti.

“AKIL DIŞIDIR”

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada proje ilgili olarak “halkın görüşünün dikkate alındığı” belirtildi. Konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Harun Yıldızlı, “Karamürsel’deki taş ocağının ÇED toplantısını Ankara’da yaptınız, buna rağmen bölge halkı temsiliyet sağladı ve endişelerini burada da tekrarladı. Yerel fikirleri dinlemeden, uzlaşı kültürünü hiçe sayarak alınan onay kararı akıl dışıdır. Takipçisi olacağız.” dedi.

 

29 Mar 2021 - 09:42 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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