AKP kongresine katılmıştı! AKP’li vekil coronaya yakalandı

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tamer, “Bugünkü yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Bir hafta öncesinde benimle görüşen tüm arkadaşlarımızın test yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum. Ankara Şehir Hastanesinde yattığımı belirtir dualarınızda olmam arzusuyla kamuoyuna duyururum” ifadelerini kullandı.

AKP KONGRESİNE KATILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde AKP, 7. Olağan Büyük Kongresini gerçekleştirmişti. Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden genel başkanlığa seçildiği kongreye 81 ilden binlerce partili, STK temsilcileri ve davetliler katılmıştı.

Kongrenin yapıldığı salonda ve salon dışında binlerce kişi corona virüs tedbirlerine aldırış etmemişti. Tartışmalara neden olan lebaleb kongreye Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de katılmıştı.