Yeni hafta serin ve yağışlı havayla geçecek

Mart ayının son günlerine gelsek de birçok şehir henüz ılık bahar günlerini yaşamayadı. Geçtiğimiz hafta yurdun birçok noktasında kar yağışı hakim oldu, bu hafta ise yağışlar yağmura dönse de hava sıcaklıkları çok yükselmeyecek.

YAĞIŞLAR BAZI BÖLGELERDE ETKİSİ ARTIRACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra İç Anadolu’nun kuzeybatısının yüksekleri ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile beraber yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmakta.