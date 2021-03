Büyükakın, ‘’Biz çocuklarımıza ve gençlerimize aşığız’’

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Gençliğin İstiklal Renkleri” Grafiti Tasarım Yarı şması kapsamında düzenlenen tanıtım programında çocukların ve gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yarışmaya katılmak isteyenler www.kilavuzgenclik.kocaeli. bel.tr adresinden 19 Nisan 2021 tarihine kadar başvuru yapabilecekleri dile getirilirken, tanıtım programı için alanda yer alan her yaştan Kocaelilerle hatıra fotoğrafı çektiren, ailelerle sohbet eden, gençlerin kente dair önerilerini ve taleplerini dinleyen Başkan Büyükakın, “Gençler kardeşliğimizin, birliğimizin ve geleceğe güçlü bakacak ülkemizin teminatıdır. Alanda gördüğümüz her çocuk ve her genç, Türkiye’nin 2053 ve 2071’de ki eserlerinin sahibi olacak. Hizmetlerimizle ve tüm imkanlarımızla gençlerimizin emrindeyiz. Her fırsatta dile getirdiğim gibi çünkü biz çocuklarımıza ve gençlerimize aşığız” açıklamasını yaptı.

“GENÇLERİMİZLE ÇALIŞIYOR VE GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE ÜRETİYORUZ”

Tanıtım programının ardından alanda ki çocukların ve gençlerin heyecanlarına ortak olan Başkan Büyükakın, “Gençliğin İstiklal Renkleri” Grafiti Tasarım Yarı şmasına herkesin ve gençlerin özellikle katılmasını istedi. “Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefi bizlere her daim refans olmuştur” diyen Başkan Büyükakın, “Hayal olmadan, hedef olmaz” sözlerini hatırlatarak, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizle çalışıyor ve gençlerimizle birlikte üretiyoruz. Her gün yeni projelere imza atıyor, yeni vizyonel çalışmalarla gelecek nesillerimize daha güçlü bir Türkiye ve Kocaeli bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“TABİ BURADA ASIL OYUNCU VE SÖZ SAHİBİ GENÇLERİMİZDİR”

Artık dünyayı daha iyi okuyabilen, buna göre pozisyon alabilen, yeniliklere açık ve girişimci ruhla hareket edebilen bir neslin varlığından bahseden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Gençliğimizin bizden beklentilerini çok iyi biliyor ve okuyabiliyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Millî Teknoloji Hamlesi Vizyonuyla oluşturulan yerli ve millî bir anlayışla yolumuza devam ederken bunu gençlerimizle birlikte yapıyoruz. Gençlerimizin zihinleri daha fazla üretmeye, geleceğimiz olan gençlerimizle birlikte ülkemizi dünyanın teknoloji ve üretim merkezi haline getirme hedefine ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yazılım ve robotik kodlama gibi alanlarda çocuklarımıza ve gençlerimize her türlü fırsatı sunma çabasında olduğumuzu da belirtmek isterim. Artık sanayimiz, üniversitelerimiz, araştırma merkezlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, bilim insanlarımız ve geleceğimiz olan gençlerimizle birlikte çok büyük adımlar için yol yürüyoruz. Tabi burada asıl oyuncu ve söz sahibi gençlerimizdir. Onların ufku, vizyonu, heyecanı ve katma değeri yüksek üretim anlayışının yanı sıra büyük bir medeniyeti bölgesinde ve dünyada kurma hedefi bizleri heyecanlandırıyor. Kılavuzumuz belli. Gençlerimizle büyük ve güçlü Türkiye hedefine kavuşmak için hiç durmadan koşmaya devam edeceğiz” diyerek açıklamalarını tamamladı.