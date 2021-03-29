GTÜ vakıf toplantısı yapıldı 

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Fatih Salonunda hafta sonu düzenlenen Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı 9. Mütevelli Heyeti Toplantısına, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık ve Cemil Yaman, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü ve Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, vakıf mütevelli heyeti üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantı açılışını GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan üniversitenin yürüttüğü çalışmalar, yaptığı iş birliktelikleri, akademisyen ve öğrencilerin başarını konu alan bir sunum ile yaptı.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan'ın ardından Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün vakıf faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı. Divan üyeleri belirlenerek, görev süresi dolan yönetim, yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Oylamalar sonucunda vakıf başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulunun devam etmesi kararlaştırıldı.