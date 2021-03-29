Ford Otosan üretime ara veriyor

Ford Otosan'ın Yeniköy fabrikasında mikroçip tedarik sorunu nedeniyle 3-9 Nisan arası üretime ara verilecek. Şirketin dün akşam yaptığı KAP -açıklamasına göre 2021 üretim ve satış adet tahminlerini etkilemeyecek. KAP’a yapılan açıklama şöyle;

"2020 yılı ilk çeyreğinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sonrasında birçok sektörün elektronik bileşenlere (mikroçip) artan talepleri nedeniyle, özellikle otomotiv sektöründe son yıllarda daha da yoğun kullanılmaya başlanan araç içi elektronik bileşenlerin tedarikinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Ana ortağımız Ford Motor Company küresel tedarikçileri ile sorunun çözümüne ve ana üretim hatlarına öncelik vererek elektronik bileşenlere ait materyallerin verimli şekilde kullanmasını sağlamaya çalışmaktadır. Şirket olarak tedarikçilerimiz ile birlikte gerekli planlamalar yapılarak, tedarik sıkıntısının olası etkileri en aza indirilmektedir.