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29 Mar 2021 - 14:44- Ekonomi G: 29 Mar 2021 - 14:45

Bakır, gümüş ve altının  ışıltısı tencerelere yansıdı

Anadolu mutfak medeniyetlerinden esinlenerek üretilen Kadı Kızı, mutfakta en çok ihtiyaç duyulan tencere setlerini müşterilerinin deneyimine sunuyor....
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Anadolu mutfak medeniyetlerinden esinlenerek üretilen Kadı Kızı, mutfakta en çok ihtiyaç duyulan tencere setlerini müşterilerinin deneyimine sunuyor. Sağlıklı ve hijyenik materyallerle üretilen granit tencere setleri, aynı zamanda lezzetli yemeklerin tamamlayıcısı oluyor. Yapacağınız yemeğe göre tercih edebileceğiniz 4 farklı boyutta 7 parçadan oluşan Kadı Kızı granit tencere setleri; okyanus mavisi-bakır, siyah –gümüş, siyah- altın renk alternatifleriyle mutfağınıza şıklık kazandırıyor.

29 Mar 2021 - 14:44 - Ekonomi

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