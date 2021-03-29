Kocaelispor, Maraş yolcusu!

Kocaelispor, perşembe günü deplasmanda Kahramanmaraşspor ile oynayacak. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan yeşil siyahlılar bugün yola çıkacak

BENHUR, FURKAN VE İRFAN YOK

Kocaelispor’da perşembe günkü Kahramanmaraşspor maçının hazırlıkları sona erdi. Takım bugün önce Gaziantep’e uçacak, oradan Maraş’a geçecek. Kritik Amed maçını kaybeden takımın hedefi Kahramanmaraş’tan 3 puanla dönmek. Kritik deplasman öncesi takımda Covid testleri pozitif çıkan Furkan ve Benhur ile takımla birlikte çalışmalara henüz başlamayan İrfan dışında eksik bulunmuyor. Amed maçında dinlendirilen Gökhan Meral’in 11 rotasyonundaki yerini alacağına kesin gözü ile bakılıyor.

ENGİN KOYUN DA İZLEDİ

Kocaelispor önceki günkü antrenmanını Brunga Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Isınma koşusu, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından oyun varyasyonları üzerinde duruldu. Antrenman yenileme koşuları ile sona erdi. Çalışmayı Başkan Engin Koyun ile yöneticiler Vural Yıldız ve Mehmet Yaşar da izledi. Öte yandan yeni yönetim kurulu dün akşam ilk toplantısını yapması ve görev dağılımının gerçekleşmesi bekleniyordu.