BAL kuraları tamam

TFF Amatör İşlerden Sorumlu Başkan Vekili Ali Düşmez tarafından gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda gruplar belirlenirken tüm grupların da fikstür çekimi yapıldı. 2020-2021 Sezonu Bölgesel Amatör Lig kura çekimine Covid-19 salgınının devam ettiği dikkate alınarak kulüp temsilcileri katılmazken kura çekimi töreni TFF YouTube kanalından canlı yayınlandı.

"BİR DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Ali Düşmez, kura çekimiyle ilgili son olarak "81 ilde bu ligin olması çok kıymetli. Maçlar oynanırken de spor ateşinin yandığı her bölge bizim için çok değerli. Amatör camia için güzel bir gün. Canlı yayınlanan kura çekimimizin çok sayıda futbolseverin izlediği bilgisini de aldım. BAL'ın kuralarını canlı yayınlıyoruz ve bu bir devrim. TFF olarak tüm liglerde olduğu gibi amatörde de canlı yayında herkesin gözü önünde samimi bir iş yapıyoruz. Yeni sezon herkese hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

2020-2021 SEZONUNDA BAL'DA 266 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Covid-19 salgınının devam ettiği dikkate alınarak dört ve daha fazla takımla temsil edilen illerin aynı gruplarda, bir, iki ve üçer takımla temsil edilen illerin de, birbirine yakın illerle eşleştirilmesi esasına göre yapılan gruplandırma ile BAL'a katılan 266 takım, 9 ayrı bölgede, 4 takımlı 12, 5 takımlı 22 ve 6 takımlı 18 grupta olmak üzere toplam 52 grupta müsabakalarını oynayacak. Dört takımlı gruplar üç devreli lig usulüne göre, beş ve altı takımlı gruplar çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Her grubun birincisi olan takım bölge birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanırken, grupta en altta yer alan takım kendi ilinin yerel ligine dönüş yapacak. Bölge birinciliğine katılma hakkı kazanan 52 takım, beş takımlı iki ve altı takımlı yedi grup olmak üzere toplam dokuz tarafsız grup merkezinde bölge birinciliği müsabakalarını oynayacak. Dokuz bölge birincisi TFF 3. Lig'e çıkma hakkı kazanacak.