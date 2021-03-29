TOBB ve Visa’dan işbirliği 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa, ekonominin belkemiği KOBİ’lerin %99’unu oluşturan küçük işletmeleri pandemi sürecinde desteklemek üzere “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” kampanyasını başlattığını duyurdu. Kampanyanın amacı, ülke genelinde tüketicilere çağrıda bulunarak herkesi ihtiyaçlarını yaşadıkları bölgedeki yerel küçük işletmelerden karşılamaya teşvik etmek.

KÜÇÜK İŞLETMELER

Tüm dünyada ve Türkiye’de küçük işletmeler, pandemiyle oluşan yeni koşullar altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışırken, aynı zamanda faaliyetlerini online ortama taşıma ve dijital ödeme kabul etme zorunluluğu ile karşı karşıya kaldı. Visa tarafından gerçekleştirilen Avrupa’da KOBİ’ler araştırması, küçük işletmelerin yüzde 65'inin şirketlerinin geleceği konusunda endişelerini ortaya koyuyor.

TÜKETİCİNİN HAYATI

Visa’nın gerçekleştirdiği bir başka araştırmaya göre ise tüketiciler, alışverişlerini kendi mahallelerindeki küçük işletmelerden yapma çağrısını farkındalık yaratması açısından olumlu karşılıyor ve destekliyorlar. Araştırmaya katılanlar, mahallelerindeki küçük işletme çalışanlarını arkadaş ya da aileden biri gibi görme eğiliminde olduklarını dile getirirken, bu işletmelerden alışveriş yapmanın kendilerini yaşadıkları bölgeye daha da bağladığını ifade ediyorlar. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin ülke ekonomisinin bel kemiği olduğunu vurguladı. Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel; “Küçük işletmeler ekonomik hayatımızı olduğu kadar, toplumsal hayatımızı da zenginleştiriyor” dedi.