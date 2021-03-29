Çınaraltı, Nazilli’yi gözüne kestirdi

Misli.com 3.lig 2.Grup temsilcimiz Darıca, olaylı 0-0’ık Çengelköy iç saha maçı sonrasında kalecisinden yoksun olarak Nazilli’ye gidiyor
NAZİLLİ ZİRVEYE OYNUYOR
Play-Off hattında yer alan sarı yeşilli temsilcimiz, transfer yasağına rağmen mucize yaratırken, yarın Nazilli’de de başarıya imza atmak istiyor. Bugün yola çıkacak takım, yarın 14.00’te maçını oynayacak. Hafta sonu da Nazilli ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren takım, güzel havayı da fırsat bildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.