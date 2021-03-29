Çınaraltı, Nazilli’yi gözüne kestirdi

Misli.com 3.lig 2.Grup temsilcimiz Darıca, olaylı 0-0’ık Çengelköy iç saha maçı sonrasında kalecisinden yoksun olarak Nazilli’ye gidiyor

NAZİLLİ ZİRVEYE OYNUYOR

Play-Off hattında yer alan sarı yeşilli temsilcimiz, transfer yasağına rağmen mucize yaratırken, yarın Nazilli’de de başarıya imza atmak istiyor. Bugün yola çıkacak takım, yarın 14.00’te maçını oynayacak. Hafta sonu da Nazilli ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren takım, güzel havayı da fırsat bildi.