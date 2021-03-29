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29 Mar 2021 - 14:47- Siyaset G: 29 Mar 2021 - 14:48

TBMM Başkanvekili Akar’dan  Antalya’da yoğun mesai 

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, TBMM’nin ev sahipliğini yaptığı “Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi 4. Parlamento Başkanları Konferansı” toplantısı için Antalya’ya gitti. 2 gün süren toplantılar sonrasında Antalya Deklarasyonu oy birliğiyle kabul edildi

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TBMM Başkanvekili Haydar Akar, geçtiğimiz hafta TBMM’nin ev sahipliğini yaptığı “Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi 4. Parlamento Başkanları Konferansı” toplantısı için Antalya’daydı. Afganistan, Irak, Pakistan, Çin, İran ve Rusya'nın katıldığı toplantıda terörle mücadele ve koronavirüs salgınına karşı bölgesel işbirliği konuları değerlendirildi. 2 gün süren toplantılar sonrasında Antalya Deklarasyonu oy birliğiyle kabul edildi. Kabul edilen deklarasyon doğrultusunda terörizmin tüm dünya için ortak bir tehdit olduğu ve mücadele için uluslararası işbirliği gerektirdiği, terörizmin herhangi bir din, milliyet, medeniyet, kültür veya etnik grupla ilişkilendirilemeyeceğinin altı çizildi.

SALGIN İÇİN İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Dünyada 1 yıldır etkisini sürdüren Corona salgınına ilişkin de görüş alışverişinin olduğu Antalya Deklarasyonu’nda, hükümetler, salgını kontrol altına almaya yönelik dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeye davet edildi. Antalya programı sonrasında Konyaaltı, Döşemealtı ve Muratpaşa Belediye Başkanlarını ziyaret eden TBMM Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Haydar Akar yapılan çalışmalar hakkında bilgi alırken özellikle pandemi sürecinde yerel yönetimlerin önemine dikkat çekti.

BELEDİYE BAŞKANLARINI ZİYARET ETTİ

Başkanvekili Haydar Akar’a Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç tarafından ilçe ile özleşen Döşemealtı Halısı hediye edildi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de Akar’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirirken Konyaaltı’nda yapmış oldukları çalışmalar hakkında Akar’ı bilgilendirdi. Esen, ‘Esnafım’ uygulaması ile bölgedeki esnafın ürünlerini sanal ortama taşıyarak satış çıtasını da yükselttiklerini söyledi. Son olarak Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret eden Akar, yaptığı çalışmalar sonrası rekor oy ile ikinci dönem tekrar seçilen Uysal’ı başarısı nedeni ile kutladı.

# Kocaeli, koronavirüs

29 Mar 2021 - 14:47 - Siyaset

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