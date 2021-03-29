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29 Mar 2021 - 14:47- Spor G: 29 Mar 2021 - 14:49

Merkezefendi, Kağıt’ı kolay lokma görüyor
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Türkiye basketbol Ligi’nde zirvede yer alan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ligde oynadığı son 9 maçtan da galibiyetle ayrılarak ligin zirvesine tırmandı. Denizli ekibi Baş antrenörlük görevine Zafer Aktaş'ın gelmesiyle gaza bastı. Üst üste 9 maçta 9 galibiyet alan Denizli Basket, ilk yarısını Play-Off barajının dışında tamamladığı ligde, şampiyonluk yarışına ortak oldu zirveye yerleşti. Ligde 24 maçta 16 galibiyete ulaşarak 40 puana ve ligde 2. sıraya yükseldi. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te keyifler yerinde. Ligde oynadığı son 9 maçından da zaferle ayrılan Denizli ekibi, ligde kalan son 6 maçı da son derece ciddiye alıyor. Ligin zirvesinde bulunan Denizli Basket'te pazartesi günü PAÜ Arena'da oynanacak olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor maçı hazırlıklarına bugün başlayacak.
# Kocaeli, Büyükşehir

29 Mar 2021 - 14:47 - Spor

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