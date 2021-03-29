Darıca’nın en büyük  camisi ibadete açıldı

Yıllardır yıkılma tehlikesi bulunan ve hasarlı olan Nenehatun Merkez Camii, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla yeniden yapılması için önceki yıl yıkılmıştı. Darıca Belediyesi ve bölgenin hayırsever işadamlarından Eyüboğlu Ailesi işbirliği ile yeniden inşa edilen Eyüboğlu Camii, kısa sürede yeniden ibadete açıldı. Modern görünümü ve mimari yapısıyla dikkat çeken Nenehatun Mahallesi’ndeki Eyüboğlu Camii için açılış töreni düzenlendi.

YOĞUN KATILIM

Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Sağlık Müdürü Ulaş Doğan, Darıca Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca İlçe Müftüsü Zeynel Abidin Çınar, Nenehatun Mahalle Muhtarı Mustafa Güzelbaba, Eyüboğlu Ailesi, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

“PROTOKOL CAMİSİ OLACAK”

Törende konuşan Darıca Kaymakamı Yüksel Kara emeği geçenlere teşekkür ederek, “Cami, genişliği, büyüklüğü, mimarisi yapısı ile çok güzel oldu. Merkez cami ve protokol camisi olarak kullanacağız. Aile tarafından fonksiyonel olarak planlandı” dedi. Son olarak Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak da hayırsever işadamına teşekkür etti. Programın sonunda Başkanvekili Yaşar Çakmak, Kaymakam Yüksel Kara ve Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hayırsever işadamları Kemalettin Eyüboğlu ve Alaaddin Eyüboğlu’na hediye takdim ettiler. Kemaleddin Eyüboğlu, caminin anahtarını Kaymakam Yüksel Kara’ya teslim etti.

ÖĞLE NAMAZINI BİRLİKTE KILDILAR

Kurdele kesiminin ardından cami ibadete açılırken protokol ve vatandaşlar birlikte öğle namazını kıldı. Aynı zamanda İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Berat Kandili programı da Eyüboğlu Camii’nde gerçekleşti. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da kandil programına katılarak Darıcalıların kandilini kutladı. Program sonunda Darıca Belediyesi tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.