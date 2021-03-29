Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
29 Mar 2021 - 14:48- Gündem G: 29 Mar 2021 - 14:49

Darıca’nın en büyük  camisi ibadete açıldı

Hasarlı olan ve yıkılma tehlikesi bulunduğu için yıkılan Nenehatun Camii, Darıca Belediyesi ve hayırsever işadamları Eyüboğlu Ailesi işbirliği ile kısa sürede yapılarak yeniden ibadete açıldı

mask

Yıllardır yıkılma tehlikesi bulunan ve hasarlı olan Nenehatun Merkez Camii, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla yeniden yapılması için önceki yıl yıkılmıştı. Darıca Belediyesi ve bölgenin hayırsever işadamlarından Eyüboğlu Ailesi işbirliği ile yeniden inşa edilen Eyüboğlu Camii, kısa sürede yeniden ibadete açıldı. Modern görünümü ve mimari yapısıyla dikkat çeken Nenehatun Mahallesi’ndeki Eyüboğlu Camii için açılış töreni düzenlendi. 

YOĞUN KATILIM

Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Sağlık Müdürü Ulaş Doğan,  Darıca Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca İlçe Müftüsü Zeynel Abidin Çınar, Nenehatun Mahalle Muhtarı Mustafa Güzelbaba, Eyüboğlu Ailesi, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

“PROTOKOL CAMİSİ OLACAK”

Törende konuşan Darıca Kaymakamı Yüksel Kara emeği geçenlere teşekkür ederek, “Cami, genişliği, büyüklüğü, mimarisi yapısı ile çok güzel oldu. Merkez cami ve protokol camisi olarak kullanacağız. Aile tarafından fonksiyonel olarak planlandı” dedi. Son olarak Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak da hayırsever işadamına teşekkür etti. Programın sonunda Başkanvekili Yaşar Çakmak, Kaymakam Yüksel Kara ve Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hayırsever işadamları Kemalettin Eyüboğlu ve Alaaddin Eyüboğlu’na hediye takdim ettiler. Kemaleddin Eyüboğlu, caminin anahtarını Kaymakam Yüksel Kara’ya teslim etti. 

ÖĞLE NAMAZINI BİRLİKTE KILDILAR 

Kurdele kesiminin ardından cami ibadete açılırken protokol ve vatandaşlar birlikte öğle namazını kıldı. Aynı zamanda İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Berat Kandili programı da Eyüboğlu Camii’nde gerçekleşti. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da kandil programına katılarak Darıcalıların kandilini kutladı. Program sonunda Darıca Belediyesi tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.
# Büyükşehir, eğitim

29 Mar 2021 - 14:48 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Körfez zabıtasından  gramaj denetimi mask
Körfez zabıtasından  gramaj denetimi
“Ülkemize katma değer  katan firmaları kutluyorum”  mask
“Ülkemize katma değer  katan firmaları kutluyorum” 
Söğüt: Güzel ve verimli 2 yıl oldu mask
Söğüt: Güzel ve verimli 2 yıl oldu
Bakan Selçuk: 2023 kadın  işgücü hedefimiz, yüzde 38,5 mask
Bakan Selçuk: 2023 kadın  işgücü hedefimiz, yüzde 38,5
Türk araştırmacıların çalışması Carbon dergisinin Nisan 2021 sayısına kapak seçildi mask
Türk araştırmacıların çalışması Carbon dergisinin Nisan 2021 sayısına kapak seçildi
Sokağa çıkma kısıtlamasında yollardaki sorunlar giderildi mask
Sokağa çıkma kısıtlamasında yollardaki sorunlar giderildi
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Honda'nın Kocaeli'deki fabrikasının yeni sahibi belli oldu mask
Honda'nın Kocaeli'deki fabrikasının yeni sahibi belli oldu
Eski AKP mahalle başkanı! Öz yeğenini taciz edip 12 yıl hapis cezası aldı mask
Eski AKP mahalle başkanı! Öz yeğenini taciz edip 12 yıl hapis cezası aldı
Parktaki kavga kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı mask
Parktaki kavga kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı mask
2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı
Kürşat Ayvatoğlu 'kokain değil pudra şekeriydi' dedi ve serbest bırakıldı mask
Kürşat Ayvatoğlu 'kokain değil pudra şekeriydi' dedi ve serbest bırakıldı
24 yıllık öğretmeni tabureye muhtaç ettiler! Doğtaş Kelebek servisi öğretmeni mağdur etti mask
24 yıllık öğretmeni tabureye muhtaç ettiler! Doğtaş Kelebek servisi öğretmeni mağdur etti

GALERİ

2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı mask
2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı
Kocaeli, Kick Boks şölenini unutmayacak mask
Kocaeli, Kick Boks şölenini unutmayacak
Engin Koyun artık BAŞKAN! mask
Engin Koyun artık BAŞKAN!
Engelli şahıs yanmamak için balkondan atladı mask
Engelli şahıs yanmamak için balkondan atladı
Engelli genci öldüresiye döven zanlılar adliyeye sevk edildi mask
Engelli genci öldüresiye döven zanlılar adliyeye sevk edildi
Bilgi Köprüsü Kidsde Yaşlılara Saygı Haftası mask
Bilgi Köprüsü Kidsde Yaşlılara Saygı Haftası
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL