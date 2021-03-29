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29 Mar 2021 - 14:49- Gündem G: 29 Mar 2021 - 14:51

Bağımsız Fotoğrafçılar’da  Kaya güven tazeledi

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği’nin Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Kemal Kaya güven tazeledi

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Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği, geçtiğimiz cumartesi günü saat 14.00’te İzmit Belediyesi Cumhuriyet Çocuk Parkı Sanat Galerisi’nde, Pandemi kuralları göz önüne alınarak "Olağan Genel Kurulu"nu gerçekleştirdi. Kongrede Başkan Kemal Kaya, güven tazeledi.

YÖNETİM KURULU

Başkan: Kemal Kaya

Başkan Yardımcısı: Hüsna Altın

Muhasip: Alper Kardaş

Üye: İlham Kazdal

Üye: Yıldırım Irmak.
# Kocaeli, İzmit

29 Mar 2021 - 14:49 - Gündem

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