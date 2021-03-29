Bağımsız Fotoğrafçılar’da  Kaya güven tazeledi

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği, geçtiğimiz cumartesi günü saat 14.00’te İzmit Belediyesi Cumhuriyet Çocuk Parkı Sanat Galerisi’nde, Pandemi kuralları göz önüne alınarak "Olağan Genel Kurulu"nu gerçekleştirdi. Kongrede Başkan Kemal Kaya, güven tazeledi.
YÖNETİM KURULU
Başkan: Kemal Kaya
Başkan Yardımcısı: Hüsna Altın
Muhasip: Alper Kardaş
Üye: İlham Kazdal
Üye: Yıldırım Irmak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.