Haftalık uyuşturucu raporu: 56 operasyonda 12 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 22 Mart – 28 Mart tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 54 ayrı operasyonda 3 ton 860 kilo 224 gram esrar, 259 gram sentetik uyuşturucu, 41 gram metamfetamin, 99 bin adet captagon, 45 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 845 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 88 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. Şüphelilerden 1 kişi adli kontrolle, diğer 72 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 4 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 5.10 gram metamfetamin ve 2 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı 4 kişi hakkında ise serbest yargılama kararı verildi.