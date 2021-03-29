Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 22 Mart – 28 Mart tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 54 ayrı operasyonda 3 ton 860 kilo 224 gram esrar, 259 gram sentetik uyuşturucu, 41 gram metamfetamin, 99 bin adet captagon, 45 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 845 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 88 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. Şüphelilerden 1 kişi adli kontrolle, diğer 72 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 4 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 5.10 gram metamfetamin ve 2 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı 4 kişi hakkında ise serbest yargılama kararı verildi.
29 Mar 2021 - 16:41- Asayiş Güncelleme: 29 Mar 2021 - 16:42
Haftalık uyuşturucu raporu: 56 operasyonda 12 kişi tutuklandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı. Son bir haftada Kocaeli genelinde düzenlenen 56 ayrı operasyonda 93 kişiye işlem yapılırken 12 kişi ise tutuklandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.