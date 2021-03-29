Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
29 Mar 2021 - 16:43- Gündem G: 29 Mar 2021 - 16:46

Başhekimden vatandaşlara çağrı: Tedbirlere uyalım

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yenen Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Çelik, salgınla mücadelede başarılı olmak için vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.
mask

Çelik, muhabirine, 50 yataklı hastanede, 4 yataklı servis, 4 yataklı birinci basamak yoğun bakım, doğumhane, ameliyathane, diyaliz, diş ve evde sağlık hizmetleri bölümü bulunduğunu belirterek, 260 personelle hizmet verdiklerini söyledi.

Ek bina inşaatının devam ettiğini aktaran Çelik, "Yeni bina 6 katlı olacak. En üst kat idari birimler, alt katlar servis olacak. Şu anda 50 yataklı hastanemiz, yeni binanın tamamlanmasıyla 80 yataklı olacak. Amacımız bazı servislerin kapasitesini artırarak bu sayıyı 100'e çıkarmak." dedi.

En büyük projesinin Karamürsel Devlet Hastanesini B grubuna çıkarmak olduğunu vurgulayan Çelik, "Eğer B grubuna çıkarabilirsek Karamürsel'e sağlık anlamında en iyi hizmeti yapmış olacağım. Uzun bir süre sağlık açısından Karamürsel rahat edecektir." ifadesini kullandı.

"KISITLAMALARA UYMALIYIZ"

Çelik, ilçede ev ziyareti sayısının çok fazla olduğunu, bunun da hastalığa davetiye çıkardığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ben de Kovid-19 geçirdim. İnsanlara şunu söylemek istiyorum. 40 yaş altındayım, buna rağmen ağırlaşacağımdan korktum. İnsanların bu hastalığa inanmamak gibi bir düşüncesi var. Bu çok tehlikeli. Yaşlılarımıza enfekte edebiliyor, onların bu hastalığı ağır geçirmelerine, hatta ölümlerine neden olabiliyorlar. Bu hastalığa yakalandığımda 'Acaba 10 gün sonra yoğun bakıma mı gideceğim?' diye düşündüm. Çok kötü bir hastalık. Büyük bir travmaya yol açıyor, nasıl gideceğini bilmiyoruz. Hasta ve aile için çok büyük travma, korku oluşuyor. Mutlaka kısıtlamalara uymalıyız. Bu hastalıkla başka türlü mücadele edemeyiz."

Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğini vurgulayan Çelik, hastalığı atlatanlara ve aşı olanlara tedbiri elden bırakmamaları uyarısında bulundu.

29 Mar 2021 - 16:43 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yapılandırmanın  ilk taksitinde  son gün 31 Mart mask
Yapılandırmanın  ilk taksitinde  son gün 31 Mart
Yapılandırma ilk taksit ödemesinde son gün 31 Mart mask
Yapılandırma ilk taksit ödemesinde son gün 31 Mart
Bağımsız Fotoğrafçılar’da  Kaya güven tazeledi mask
Bağımsız Fotoğrafçılar’da  Kaya güven tazeledi
Darıca’nın en büyük  camisi ibadete açıldı mask
Darıca’nın en büyük  camisi ibadete açıldı
Körfez zabıtasından  gramaj denetimi mask
Körfez zabıtasından  gramaj denetimi
“Ülkemize katma değer  katan firmaları kutluyorum”  mask
“Ülkemize katma değer  katan firmaları kutluyorum” 
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Honda'nın Kocaeli'deki fabrikasının yeni sahibi belli oldu mask
Honda'nın Kocaeli'deki fabrikasının yeni sahibi belli oldu
Eski AKP mahalle başkanı! Öz yeğenini taciz edip 12 yıl hapis cezası aldı mask
Eski AKP mahalle başkanı! Öz yeğenini taciz edip 12 yıl hapis cezası aldı
Parktaki kavga kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı mask
Parktaki kavga kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı mask
2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı
Kürşat Ayvatoğlu 'kokain değil pudra şekeriydi' dedi ve serbest bırakıldı mask
Kürşat Ayvatoğlu 'kokain değil pudra şekeriydi' dedi ve serbest bırakıldı
24 yıllık öğretmeni tabureye muhtaç ettiler! Doğtaş Kelebek servisi öğretmeni mağdur etti mask
24 yıllık öğretmeni tabureye muhtaç ettiler! Doğtaş Kelebek servisi öğretmeni mağdur etti

GALERİ

2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı mask
2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı
Kocaeli, Kick Boks şölenini unutmayacak mask
Kocaeli, Kick Boks şölenini unutmayacak
Engin Koyun artık BAŞKAN! mask
Engin Koyun artık BAŞKAN!
Engelli şahıs yanmamak için balkondan atladı mask
Engelli şahıs yanmamak için balkondan atladı
Engelli genci öldüresiye döven zanlılar adliyeye sevk edildi mask
Engelli genci öldüresiye döven zanlılar adliyeye sevk edildi
Bilgi Köprüsü Kidsde Yaşlılara Saygı Haftası mask
Bilgi Köprüsü Kidsde Yaşlılara Saygı Haftası
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL