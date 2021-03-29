Kocaeli’nin icra dosyası bir hayli kabarık! 441 bin icra dosyası bekliyor

Pandemiyle birlikte ekonomik aktivitenin kısıtlanması, mahkemelerdeki icra ve alacak davalarının sayısını patlattı. Ülkedeki ekonomik krizin etkisi ile icra dosyalarının sayısı da bir hayli arttı. Ülke genelinde açılan icra davalarının sayısı 26 milyon 154 bine ulaşmıştı. Koronavirüs salgınında milyonlarca kişinin işini, gelirini kaybetmesi önümüzdeki günlerde icra davalarının çığ gibi artmasına yol açacak.

ESNAF BİTİK DURUMDA

Pandemi döneminde aylarca dükkanını kapatmak zorunda kalan esnaf bu süreçte, borç batağına girdi. İdamesini sağlamak için bankalardan borç alan esnaf ve dar gelirli vatandaş borçlarının ilk taksitini ödeyemez duruma geldi. Önümüzdeki aylarda borçlarını ödeyemeyecek olan binlerce vatandaş icra memurları ile karşı karşıya kalacak.

BORSADA İŞLEMLER DURDU

Bütün bu gelişmelerin ışığında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınması, Türk Lirası'nın güne yüzde 17 değer kaybıyla başlamasına neden oldu. Haftayı 7.20 seviyesinde kapatan dolar–TL kuru, pazartesi gününün ilk dakikalarında uluslararası piyasalarda 8.40 seviyesini aştı. Sabah saatlerinde ise 8 ile 8.10 bandında işlem gören kur daha sonra 7.85 seviyesine çekildi. Borsada açılışın ardından satışlar hızlanırken işlemler geçici olarak durduruldu.

162 MÜLK İCRADAN SATIŞTA

Ülkedeki ekonomik kargaşa Kocaeli’deki icra dosyaları sayısını da doğrudan etkiledi. Kocaeli’de hali hazırda 162 mülk icradan satışa çıkarılmış durumda. Bu satışlardan 1’i Başiskele’de, 3’ü Çayırova’da, 5’i Darıca’da, 2’si Dilovası’nda, 50’si Gebze’de, 18’i Gölcük’te, 54’ü İzmit’te, 16’sı Kandıra’da, 1’i Kartepe’de, 12’si Körfez’de bulunuyor.

441 BİN DOSYA

Tablonun en içler acısı hali ise adliyelerde bekleyen icra dosyaları. Gazetemizin elde ettiği bilgilere göre, Kocaeli’deki mahkemelerde bekleyen toplam icra dosyası sayısı 441 bini buluyor. İcra Mahkemelerinde borçluların tek bir icra dosyası bulunmadığı için 441 bin dosyanın kaç kişiye ait olduğu bilinmiyor. 411 bin dosyanın bir kısmı da derdest olarak ifade ediliyor. Sonuçlanmış bazı dosyalar, tahsil edildikten sonra tahsil harcı yatırılmadığı için bu dosyaların bir kısmı açık gözüküyor. Bu şekilde olan dosya sayısının 50 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

267 BİNİ, 8. İCRA DAİRESİ’NDE

İcra Daireleri arasında en çok dosyası barındıran icra dairesi 267 bin icra dosyası ile Kocaeli 8. İcra Dairesi. Kocaeli 8. İcra Dairesi bünyesinde İzmit, Başiskele, Derince ve Kartepe ilçelerini barındırıyor. Kocaeli 1. İcra Dairesi’nde ise toplam 26 bin 500 icra dosyası bulunuyor. Körfez İcra Dairesi’nde 15 bin dosya bulunurken Karamürsel ve Kandıra İcra Dairelerinde toplam bin ile 2 bin arasında dosya olduğu tahmin ediliyor.

BATI YAKASINDA 120 BİN DOSYA

8. İcra Dairesi sonrası en çok dosyayı ise 120 bin icra dosya sayısı ile Gebze İcra Dairesi barındırıyor. Gebze İcra Dairesi ise bünyesinde, Çayırova, Darıca, Dilovası bölgesini kapsıyor. Körfez İcra Dairesi’nde de toplam 15 bin dosya bekliyor.