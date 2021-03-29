Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
29 Mar 2021 - 20:30- Gündem G: 29 Mar 2021 - 20:31

Kocaeli’nin icra dosyası bir hayli kabarık! 441 bin icra dosyası bekliyor

İcra Dairelerinde bekleyen icra dosyaları pandeminin de etkisi ile gittikçe artıyor. Kocaeli İcra Dairelerinde bekleyen 441 bin dosya var

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

Pandemiyle birlikte ekonomik aktivitenin kısıtlanması, mahkemelerdeki icra ve alacak davalarının sayısını patlattı. Ülkedeki ekonomik krizin etkisi ile icra dosyalarının sayısı da bir hayli arttı. Ülke genelinde açılan icra davalarının sayısı 26 milyon 154 bine ulaşmıştı. Koronavirüs salgınında milyonlarca kişinin işini, gelirini kaybetmesi önümüzdeki günlerde icra davalarının çığ gibi artmasına yol açacak. 

ESNAF BİTİK DURUMDA

Pandemi döneminde aylarca dükkanını kapatmak zorunda kalan esnaf bu süreçte, borç batağına girdi. İdamesini sağlamak için bankalardan borç alan esnaf ve dar gelirli vatandaş borçlarının ilk taksitini ödeyemez duruma geldi. Önümüzdeki aylarda borçlarını ödeyemeyecek olan binlerce vatandaş icra memurları ile karşı karşıya kalacak. 

BORSADA İŞLEMLER DURDU

Bütün bu gelişmelerin ışığında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınması, Türk Lirası'nın güne yüzde 17 değer kaybıyla başlamasına neden oldu. Haftayı 7.20 seviyesinde kapatan dolar–TL kuru, pazartesi gününün ilk dakikalarında uluslararası piyasalarda 8.40 seviyesini aştı. Sabah saatlerinde ise 8 ile 8.10 bandında işlem gören kur daha sonra 7.85 seviyesine çekildi. Borsada açılışın ardından satışlar hızlanırken işlemler geçici olarak durduruldu.

162 MÜLK İCRADAN SATIŞTA

Ülkedeki ekonomik kargaşa Kocaeli’deki icra dosyaları sayısını da doğrudan etkiledi. Kocaeli’de hali hazırda 162 mülk icradan satışa çıkarılmış durumda. Bu satışlardan 1’i Başiskele’de, 3’ü Çayırova’da, 5’i Darıca’da, 2’si Dilovası’nda, 50’si Gebze’de, 18’i Gölcük’te, 54’ü İzmit’te, 16’sı Kandıra’da, 1’i Kartepe’de, 12’si Körfez’de bulunuyor. 

441 BİN DOSYA 

Tablonun en içler acısı hali ise adliyelerde bekleyen icra dosyaları. Gazetemizin elde ettiği bilgilere göre, Kocaeli’deki mahkemelerde bekleyen toplam icra dosyası sayısı 441 bini buluyor. İcra Mahkemelerinde borçluların tek bir icra dosyası bulunmadığı için 441 bin dosyanın kaç kişiye ait olduğu bilinmiyor. 411 bin dosyanın bir kısmı da derdest olarak ifade ediliyor. Sonuçlanmış bazı dosyalar, tahsil edildikten sonra tahsil harcı yatırılmadığı için bu dosyaların bir kısmı açık gözüküyor. Bu şekilde olan dosya sayısının 50 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. 

267 BİNİ, 8. İCRA DAİRESİ’NDE 

İcra Daireleri arasında en çok dosyası barındıran icra dairesi 267 bin icra dosyası ile Kocaeli 8. İcra Dairesi. Kocaeli 8. İcra Dairesi bünyesinde İzmit, Başiskele, Derince ve Kartepe ilçelerini barındırıyor. Kocaeli 1. İcra Dairesi’nde ise toplam 26 bin 500 icra dosyası bulunuyor. Körfez İcra Dairesi’nde 15 bin dosya bulunurken Karamürsel ve Kandıra İcra Dairelerinde toplam bin ile 2 bin arasında dosya olduğu tahmin ediliyor. 

BATI YAKASINDA 120 BİN DOSYA

8. İcra Dairesi sonrası en çok dosyayı ise 120 bin icra dosya sayısı ile Gebze İcra Dairesi barındırıyor. Gebze İcra Dairesi ise bünyesinde, Çayırova, Darıca, Dilovası bölgesini kapsıyor. Körfez İcra Dairesi’nde de toplam 15 bin dosya bekliyor.

# Kocaeli, Gebze, İzmit, Derince, Körfez, koronavirüs

29 Mar 2021 - 20:30 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başiskele’de Afet Farkındalık Eğitimi Gerçekleştirildi mask
Başiskele’de Afet Farkındalık Eğitimi Gerçekleştirildi
Bağımsız Fotoğrafçılar’da  Kaya güven tazeledi mask
Bağımsız Fotoğrafçılar’da  Kaya güven tazeledi
Darıca’nın en büyük  camisi ibadete açıldı mask
Darıca’nın en büyük  camisi ibadete açıldı
Körfez zabıtasından  gramaj denetimi mask
Körfez zabıtasından  gramaj denetimi
“Ülkemize katma değer  katan firmaları kutluyorum”  mask
“Ülkemize katma değer  katan firmaları kutluyorum” 
Söğüt: Güzel ve verimli 2 yıl oldu mask
Söğüt: Güzel ve verimli 2 yıl oldu
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Honda'nın Kocaeli'deki fabrikasının yeni sahibi belli oldu mask
Honda'nın Kocaeli'deki fabrikasının yeni sahibi belli oldu
Eski AKP mahalle başkanı! Öz yeğenini taciz edip 12 yıl hapis cezası aldı mask
Eski AKP mahalle başkanı! Öz yeğenini taciz edip 12 yıl hapis cezası aldı
Parktaki kavga kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı mask
Parktaki kavga kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı mask
2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı
32 yaşındaki Selin koronaya yenildi mask
32 yaşındaki Selin koronaya yenildi
Kürşat Ayvatoğlu 'kokain değil pudra şekeriydi' dedi ve serbest bırakıldı mask
Kürşat Ayvatoğlu 'kokain değil pudra şekeriydi' dedi ve serbest bırakıldı

GALERİ

Diş teknisyenliğini bırakıp bu işi yapmaya başladı mask
Diş teknisyenliğini bırakıp bu işi yapmaya başladı
2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı mask
2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı
Kocaeli, Kick Boks şölenini unutmayacak mask
Kocaeli, Kick Boks şölenini unutmayacak
Engin Koyun artık BAŞKAN! mask
Engin Koyun artık BAŞKAN!
Engelli şahıs yanmamak için balkondan atladı mask
Engelli şahıs yanmamak için balkondan atladı
Engelli genci öldüresiye döven zanlılar adliyeye sevk edildi mask
Engelli genci öldüresiye döven zanlılar adliyeye sevk edildi
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL