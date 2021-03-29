Kural ihlali yapan 550 kişiye para cezası

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 28 Mart günü yapılan kontrollerde bin 6 iş yeri denetlenirken 15 bin 746 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde maske takma kuralına uyulmadığı için 62 şahsa, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 4 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 475 şahsa, karantina tedbirlerine uymayan 4 şahsa ve sosyal mesafe kuralına uymayan 5 şahsa olmak üzere toplam 550 şahsa idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 57 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere bin 17 araç ve sürücüsü ve terminalde yolcu taşımacılığı yapan 90 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 107 araç kontrol edildi.