Zümrüt Taşlı Takı Modelleri

Sadelikten sıkılanlar ve hem kendisini hem de kıyafetlerine renk katmak isteyenler için en güzel alternatiflerden birisi de zümrüt taşlı takı modelleridir. Zümrüt renginin şahane gösterişi ve aynı zamanda boyunda, parmak da, kulakta oldukça göz alıcı bir görüntüye vesile olan takılar kadınların en çok beğendiği ve hayallerini süsleyen takılardandır. Bu sebeple daha çok evlilerin kullandığı Zümrüt takılar eşleriniz için ideal bir hediye tercihi olacaktır. Özel günlerde takılan ve kendine daha değerli hissetmesine yardımcı olan Zümrüt takıların zannedildiğinden daha çok çeşidi bulunur.
Zümrüt Takı Şekilleri
Zümrüt taşının kesimine ve kendisine verilen şekle göre takınında modeli değişiyor. Bazen su damlası şeklindeki zümrüt takılar tercih edilirken, bazen de herhangi bir figürün ucuna takılan renklendirme amacıyla ve aynı zamanda kendisine has olan rengini daha belirginleştirmek için kullanılan Zümrüt kolyeler daha fazla tercih edilebiliyor. Kişiden kişiye göre değişen zevklere en uyumlu olan deseni bulabilmek için https://www.lizaypirlanta.com/pirlanta-zumrut-kolye adresini gönül rahatlığı ile ziyaret edebilirsiniz.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.