Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
29 Mar 2021 - 16:53- Yaşam G: 29 Mar 2021 - 16:56

2021 Abiye Elbise Modelleri
mask

Her yıl abiye elbise modelleri değişmekte ve farklılaşmakta. Geçen yıl moda olan kumaş veya tasarımlar bu sene kullanılmayabilir. Modayı yakından takip edenlerdenseniz o zaman derin yırtmaçları sevmelisiniz. Upuzun elbiselerdeki derin yırtmaçlar bu seneye damgasını vurmakta. Genellikle boğazlı veya üst kısmı tamamen kapalı olan ürünlerin derin yırtmacının yeri değişebiliyor. Bazen önde, bazen sağda bazen sol taraftadır. Streç modellerde kullanılan derin yırtmaçlar daha çok talep görmekte. Usta el işçiliği ve kaliteli kumaşlar kullanılarak üretilen ürünler çok daha dikkat çekici olmanızı sağlayacaktır.

Her Vücut Tipine Abiye Elbise

Özel zamanlarda hanımlar en güzel haliyle görünmek ister. Düğün, nişan, sünnet, özel davetler, eğlenceler ve romantik akşam yemeklerinde normalden çok daha özenli olmak gerekir. Abiye elbise modelleri, özel zamanlarda özenli olmak isteyen hanımlara için özel tasarlanır. Her vücut tipi düşünülerek tasarlandıklarından bayanları çok güzel gösterir. Vücut tipini dikkate alarak giyinen her kadın zarif ve narindir. Fazlalıkları olan hanımlar seçecekleri tasarımla fazlalıklarını kapatabilirler. Vücudunuzun dikkat çekmesini istediğiniz bölgesine vurgu yapan ışıltılı ürünlerle geceye damganızı vurabilirsiniz. Açık ve koyu renklerdeki farklı tasarımlara https://www.roman.com.tr/abiye-elbise adresinden ulaşabilirsiniz.

29 Mar 2021 - 16:53 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Düzenli yapılan medikal cilt bakımı ile cildiniz canlılığına ve parlaklığına kavuşsun!! mask
Düzenli yapılan medikal cilt bakımı ile cildiniz canlılığına ve parlaklığına kavuşsun!!
Sevdiklerinize Dinginlik Veren Deneyim Hediye Edin! mask
Sevdiklerinize Dinginlik Veren Deneyim Hediye Edin!
İzmitli model Duygu Çakmak Lübnan yolcusu mask
İzmitli model Duygu Çakmak Lübnan yolcusu
Lam dekorlarda ‘Gri’nin hükmü başlıyor mask
Lam dekorlarda ‘Gri’nin hükmü başlıyor
Kasko Neden Yaptırılır? mask
Kasko Neden Yaptırılır?
Efe Tur Kadınlar Günü'nde çiçek dağıttı mask
Efe Tur Kadınlar Günü'nde çiçek dağıttı
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Honda'nın Kocaeli'deki fabrikasının yeni sahibi belli oldu mask
Honda'nın Kocaeli'deki fabrikasının yeni sahibi belli oldu
Eski AKP mahalle başkanı! Öz yeğenini taciz edip 12 yıl hapis cezası aldı mask
Eski AKP mahalle başkanı! Öz yeğenini taciz edip 12 yıl hapis cezası aldı
Parktaki kavga kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı mask
Parktaki kavga kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı mask
2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı
Kürşat Ayvatoğlu 'kokain değil pudra şekeriydi' dedi ve serbest bırakıldı mask
Kürşat Ayvatoğlu 'kokain değil pudra şekeriydi' dedi ve serbest bırakıldı
24 yıllık öğretmeni tabureye muhtaç ettiler! Doğtaş Kelebek servisi öğretmeni mağdur etti mask
24 yıllık öğretmeni tabureye muhtaç ettiler! Doğtaş Kelebek servisi öğretmeni mağdur etti

GALERİ

2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı mask
2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı
Kocaeli, Kick Boks şölenini unutmayacak mask
Kocaeli, Kick Boks şölenini unutmayacak
Engin Koyun artık BAŞKAN! mask
Engin Koyun artık BAŞKAN!
Engelli şahıs yanmamak için balkondan atladı mask
Engelli şahıs yanmamak için balkondan atladı
Engelli genci öldüresiye döven zanlılar adliyeye sevk edildi mask
Engelli genci öldüresiye döven zanlılar adliyeye sevk edildi
Bilgi Köprüsü Kidsde Yaşlılara Saygı Haftası mask
Bilgi Köprüsü Kidsde Yaşlılara Saygı Haftası
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL