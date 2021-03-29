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29 Mar 2021 - 16:56- Gündem G: 29 Mar 2021 - 16:57

Başiskele’de Afet Farkındalık Eğitimi Gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı’nın 2021 yılını “Türkiye Afet Eğitim Yılı” ilan etmesinin ardından ülke genelinde devam eden Afet Farkındalık Eğitimleri Başiskele’de de gerçekleştirildi.

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Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü uzman ekiplerince, Başiskele Kaymakamlığı, Başiskele Belediyesi personeline ve mahalle muhtarlarına “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi.

Başiskele Belediyesi Meclis Salonu’nda verilen eğitimlerde toplumda afetler konusunda farkındalığının geliştirilmesi, afetlerde risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amaçlanırken, kamu kurum ve kuruluşlarının afetler sırasında yapması görev ve yetkiler personele anlatıldı.

2021 yılının ‘Afet Eğitim Yılı’ ilan edilmesiyle; afet öncesi risk azaltma çalışmalarının önemi, afet sırası ve sonrasındaki doğru davranış uygulamalarının, vatandaşlarca öğrenilmesi, uygulanması ve farkındalığı yüksek bir toplum oluşturulabilmesi amacıyla Kocaeli AFAD, en fazla sayıda vatandaşa ulaşabilmek için afet farkındalık eğitimlerine yoğun mesai harcıyor.

# Kocaeli, eğitim

29 Mar 2021 - 16:56 - Gündem

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