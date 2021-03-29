Kağıt, defter ve kalem gibi ürünler başta olmak üzere çok sayıda farklı gereçlerin temin edildiği işyerlerine kırtasiye denir. Kırtasiyeler eğitim öğretim hayatının odağında yer alan işletmelerdir. Çünkü eğitim öğretim hayatında ihtiyaç duyulan çok sayıda farklı malzemeye kırtasiyeler vasıtasıyla erişmek de mümkün olmaktadır. Bununla birlikte kırtasiyeler hobi amaçlı olarak yapılan işlerin gereçlerinin de bulunduğu işyerleridir. Dolayısıyla kırtasiyelerin günümüz koşullarında günlük hayatın içinde yer alan işletmeler olduklarını da rahatlıkla ifade etmek mümkün olmaktadır.

Temelde Arapça kökenli bir kelime olan kırtasiye; kağıt ile yapılan işlerin tümü anlamına da gelmektedir. Kırtasiye işleri denildiğinde genellikle kağıt işleri akıllara gelmektedir. Dolayısıyla kırtasiyelerin kağıt ve mürekkep gibi gereçlerin temin edildiği işletmeler olduklarını da rahatlıkla ifade etmek mümkün olmaktadır.

Günümüz koşullarında kırtasiyelerin geniş ürün yelpazesi bulunan özel işyerleri olduklarını rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu kapsamda kırtasiyeler fotokopi çekilen özel işletmeler oldukları gibi kitap ve defter temin edilen işletmeler olarak da karşımıza çıkmaktadır. https://www.guvensanat.com/ internet sitesini ziyaret ettiğinizde geniş yelpazeden oluşan kırtasiye ürünleriyle karşılaşmanız da mümkün olacaktır!