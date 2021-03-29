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29 Mar 2021 - 20:11- Gündem G: 29 Mar 2021 - 20:17

Kocaeli'de cumartesi kısıtlaması geri geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada kırmızı kategorideki illerde cumartesi sokağa çıkma yasağının geri geldiğini söyledi
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Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun &80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05:00 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir."

29 Mar 2021 - 20:11 - Gündem

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