Yeni risk haritası yayımlandı! İşte illerdeki son durum…

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020’de görülen corona virisüyle mücadele sürüyor. Günlük vaka sayıları 30 bini bulurken Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilin yer aldığı güncel risk haritasını yayımladı.

Güncel haritada 17 olan kırmızı il sayısı 58’e çıktı.

TURUNCU KATEGORİDEKİ İLLER

Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Tunceli, Bingöl, Kars, Ağrı, Kırşehir

4 KATEGORİ BELİRLENDİ

Sağlık Bakanlığı illeri risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayırdı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. İllerde bu kategorilere göre normalleşme adımları uygulanıyor.

KATEGORİLERE GÖRE YASAKLAR İSE ŞU ŞEKİLDE OLACAK