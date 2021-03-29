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29 Mar 2021 - 20:25- Asayiş G: 29 Mar 2021 - 20:27

Yılanın ısırdığı kadın hastaneye kaldırıldı

Gebze'de yılanın ısırması sonucu yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı. 
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Cuma Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde dal parçası toplayan Esma Avcı, bu sırada yılan tarafından ısırıldı. Bacağından yaralanan kadın, oğlunun ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Avcı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

29 Mar 2021 - 20:25 - Asayiş

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