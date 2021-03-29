2 saat süren kovalamaca sonunda yakalandılar!

İzmit Körfezi Sulak Alanı'nda dalgıç kıyafeti giyen kişiler tarafından kaçak midye avcılığı yapıldığını gören vatandaşlar, durumu polis bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, denizdeki kaçak avcılara seslenerek kıyıya çıkmaları uyarısında bulundu.
Uyarılara kulak asmayan midye avcılarından bazıları kıyıdaki sazlıkların arasına saklanırken, bazıları da suyun içinde yatarak gizlendi. Tüm uğraşlara rağmen midye avcılarının kıyıya çıkmaması üzerine olay yerine dalgıç polisler çağrıldı. Sahil boyunca yaklaşık 2 saat süren kovalamaca sonucu 4 kişi yakalanırken, avcılıkta kullanılan malzemelere el konuldu. Midye avcılarına 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası kesildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.