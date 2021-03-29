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29 Mar 2021 - 20:26- Asayiş G: 29 Mar 2021 - 20:29

2 saat süren kovalamaca sonunda yakalandılar!

İzmit'te kaçak midye avcılığı yapan 4 kişi yaklaşık 2 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı. 
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İzmit Körfezi Sulak Alanı'nda dalgıç kıyafeti giyen kişiler tarafından kaçak midye avcılığı yapıldığını gören vatandaşlar, durumu polis bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, denizdeki kaçak avcılara seslenerek kıyıya çıkmaları uyarısında bulundu.

Uyarılara kulak asmayan midye avcılarından bazıları kıyıdaki sazlıkların arasına saklanırken, bazıları da suyun içinde yatarak gizlendi. Tüm uğraşlara rağmen midye avcılarının kıyıya çıkmaması üzerine olay yerine dalgıç polisler çağrıldı. Sahil boyunca yaklaşık 2 saat süren kovalamaca sonucu 4 kişi yakalanırken, avcılıkta kullanılan malzemelere el konuldu. Midye avcılarına 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası kesildi. 
# İzmit

29 Mar 2021 - 20:26 - Asayiş

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