Yeni görevleri belirlendi

Kocaelispor’da yeni yönetim kurulunun görevleri belli oldu. Engin Koyun başkanlığındaki ilk yönetim kurulu toplantısındaki görev taksimi şu şekilde gerçekleşti.
Yönetim Kurulu Başkanı - Engin Koyun
1. Başkanvekili: Harun Kaya
2. Başkanvekili: Bekir Halefler
Genel Sekreter: Melih Oral
İdari İşlerden Sorumlu yöneticiler: Ekrem Can, Önder Karakaş
Mali Asbaşkan: Recep Durul
Basın ve Medya Sorumluları: Ömür Öztürk - Abdulkadir Yılmaz
Teknik ve Futbol Şube As Başkanı: Mehmet Yaşar
İl Futbol Kulüpleri İletişim Sorumluları: Dursun Özdemir, Özkar Dönge
Yatırım ve Tesisleşme Sorumluları: Faruk Mamik, Yaşar Arslan
Stat ve Akreditasyon Sorumluları: Tuncay Arıcan, Önder Karakaş
Taraftar İlişkileri: Veli Başkurt
TFF İlişkileri: Ulaş Yıldız
Futbol Şube Sorumluları: Vural Yıldız, Veli Başkurt
Ar-Ge Sorumluları: Bilal Cem Acar, Sait Ertuğ
Alt Yapı Sorumluları: Zeynel Abidin Akyol, Tuncay Arıcan, Dursun Özdemir
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.