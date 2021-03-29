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29 Mar 2021 - 21:38- Spor G: 29 Mar 2021 - 21:40

Yeni görevleri belirlendi
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Kocaelispor’da yeni yönetim kurulunun görevleri belli oldu. Engin Koyun başkanlığındaki ilk yönetim kurulu toplantısındaki görev taksimi şu şekilde gerçekleşti.

 Yönetim Kurulu Başkanı - Engin Koyun

1. Başkanvekili: Harun Kaya

2. Başkanvekili: Bekir Halefler

Genel Sekreter: Melih Oral

İdari İşlerden Sorumlu yöneticiler: Ekrem Can, Önder Karakaş

Mali Asbaşkan: Recep Durul

Basın ve Medya Sorumluları: Ömür Öztürk - Abdulkadir Yılmaz

Teknik ve Futbol Şube As Başkanı: Mehmet Yaşar

İl Futbol Kulüpleri İletişim Sorumluları: Dursun Özdemir, Özkar Dönge

Yatırım ve Tesisleşme Sorumluları: Faruk Mamik, Yaşar Arslan

Stat ve Akreditasyon Sorumluları: Tuncay Arıcan, Önder Karakaş

Taraftar İlişkileri: Veli Başkurt

TFF İlişkileri: Ulaş Yıldız

Futbol Şube Sorumluları: Vural Yıldız, Veli Başkurt

Ar-Ge Sorumluları: Bilal Cem Acar, Sait Ertuğ

Alt Yapı Sorumluları: Zeynel Abidin Akyol, Tuncay Arıcan, Dursun Özdemir

 

29 Mar 2021 - 21:38 - Spor

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