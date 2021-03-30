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30 Mar 2021 - 00:29- Asayiş G: 30 Mar 2021 - 00:31

İzmit’te bıçaklı ve sopalı kavga: 6 gözaltı

İzmit Kadıköy Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken olayda 6 kişi gözaltına alındı. Şahıslara sokağa çıkma yasağı nedeniyle idari işlem uygulanırken, bir şahsın üzerinden ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# İzmit

30 Mar 2021 - 00:29 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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