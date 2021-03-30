İzmit’te bıçaklı ve sopalı kavga: 6 gözaltı

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken olayda 6 kişi gözaltına alındı. Şahıslara sokağa çıkma yasağı nedeniyle idari işlem uygulanırken, bir şahsın üzerinden ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.