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30 Mar 2021 - 00:31- Spor G: 30 Mar 2021 - 00:33

ÜNİ Hodri Meydan: Kocaelispor’un logosunda GÜNEŞ kalacaktır!
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Tribünde Güvence Üniversite sloganı ile Kocaelispor’a olan desteği en üst seviyede sağlayan ÜNİ Hodri Meydan yayımladığı bildiri ile “Sadece Kocaelispor” diyerek armaya sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

AÇIKLAMA

Saygıdeğer yönetim kurulu üyeleri ve armayı hiçbir zaman terk etmeyen Büyük Kocaelispor Taraftarı… Sizleri ÜNİ Hodri Meydan olarak selamlıyoruz… 40 şehirde temsilciliği bulunan, 1000’i aşkın üyeye sahip ÜNİ Hodri Meydan olarak bu bildiriyi yayınlıyoruz. Kendimizi kısaca tanıtacak olursak, bizler temsilciliklerimizin bulunduğu şehirlerde “Sadece Kocaelispor” mottosunun ışığında Kocaelispor’umuzun armasını layıkıyla teslim eden, tribündeki varlığının yanında birçok sosyal projeye de imzasını atan bir grubuz.

AİDİYET DUYGUSU ZARAR GÖRÜYOR

Yaşlarımız itibariyle Kocaelispor’umuzla en kötü günlerinde tanışan, köy-kasaba demeden gezen bir nesil olarak vefayı da en iyi bilenlerdeniz. Kocaelispor’un mevcut yükselişi her ne kadar bizleri sevindirse de, maneviyat ve aidiyet duygusunun ciddi anlamda zarar görmesi de bizi bir o kadar üzmektedir.

HAKLI GURUR YAŞIYORUZ

Kurulduğumuz günden bu yana üzerine imzamızı attığımız projeler neticesinde üniversiteli Kocaelisporlulara aidiyet duygusu aşılamamızın yanında, Kocaelispor Kulübü’nün sakini değil sahibi olma bilincini de üyelerimize aşılamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bizler projelerimizi gerçekleştirmeye devam ederken, bu yolda maddi ya da manevi anlamda yanımızda olacak, mücadelemize destek verecek tüm büyüklerimize şimdiden teşekkür ediyoruz.

TAKİPÇİSİYİZ

Öncelikle yeni dönem adına Sayın Engin Koyun ve yönetimine hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor, görevlerinde başarılar diliyoruz. Kulübün iç işlerinde meydana gelen, profesyonellikten uzak davranışların da yeni yönetimle birlikte aşılacağına inanıyoruz. Bu profesyonellikten uzak, Kocaelispor Kulübü’ne yakışmayan birtakım davranışların yakın takipçisiyiz ve her daim de takipçisi olmaya devam edeceğiz.

KOMPLO TEORİLERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Kocaelispor’a gönül veren Büyük Kocaelispor Taraftarının da bu süreci yakından takip edeceğine inanıyoruz. Bu husus sebebiyle bizlerin içini rahatlatmak adına yeni yönetimden her konuda şeffaflık beklemekteyiz. Birçokları tarafından yıllarca görmezden gelinen ve sırt dönülen Kocaelispor Kulübü’nün taraftarları olarak son dönemde mevcut armamızla ilgili ortaya atılan komplo teorilerinin de sıkı takipçisiyiz.

ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL

Bizler yıllarca karşı karşıya kaldığımız imkansızlıklar ve yürüttüğümüz çetin mücadelemiz boyunca armamıza sadık kaldık ve armamızın değişmemesi için mücadele verdik. Mücadelemiz süresince bizlere umut ışığı olan “ Körfez’in Güneşi” artık Avrupa’ya giden yolumuzu aydınlatmaktadır. Armamızın değişmesi gibi bir şeyin asla söz konusu olmayacağının, böyle bir harekete yeltenenlerinde karşısına dikileceğimizin bilinmesini isteriz!

SADECE KOCAELİSPORLU YÖNETİCİLER!

Bizler Sadece Kocaelisporluyuz ve oluşacak yönetimlerinde Sadece Kocaelisporlu yöneticilerden oluşacağını temenni ediyor, şu anki yönetime ve gelecekteki yönetimlere bunu belirtiyoruz. Biz ÜNİ Hodri Meydan mensupları olarak gelecekteki yönetim kurulu koltuklarının da taliplileri olacağız ve tribünlerde olduğu gibi ‘Yönetimde Güvence Üniversite’ diyeceğiz. Saygılarımızla.

# Körfez, destek

30 Mar 2021 - 00:31 - Spor

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