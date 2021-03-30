Yaşar Doğan’dan Akbulut’a destek

Akbulut Fight Arena Kickboks Galası’nda Kocaeli Bölgesi Muay Thai Antrenörü Yaşar doğan organizasyon boyunca Vedat Akbulut’u yalnız bırakmadı.

ZOR OLAN BAŞARILDI

Müsabakaların çok iyi geçtiğini belirten genç antrenör şu şekilde konuştu: Pandemi döneminde bu tür organizasyonların yapılması hayli zordu. İnanın çok büyük emekler sarf edildi. Müsabakalar çok çetin, organizasyon çok başarılıydı. Vedat Akbulut hocamız daha önceki organizasyonlarında kendini ispatlatmıştı. Kocaeli’deki organizasyon ile de bunu bir kez daha kanıtladı. Pandemi kurallarına uygun olarak yapılan bu organizasyonun tekrarını diliyorum.

YAŞAR DOĞAN KİMDİR?

Yaşar Doğan, Kocaeli’de Muay Thai branşında Milli takıma, defalarca Avrupa ve Dünya şampiyonu sporcular kazandırdı, ülkemizi ve Kocaeli’yi Milli Takım’da temsil ederek şanlı bayrağınızı göndere çektirmişti. 2020 yılında Muay Thai Federasyonu teknik kurul atamasında Federasyon Başkanı Hasan Yıldız’ın talebi ile sportif direktörler teknik strateji kuruluna atandı.