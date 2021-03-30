Sancaklı: İnanılmaz bir gündü

Kocaeli MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, ilimizde düzenlenen Akbulut Fight Arena Kick Boks organizasyonun özel davetlileri arasındaydı. Kocaelispor’un eski kaptanı Sancaklı organizasyon için “İnanılmaz bir gün” derken şu ifadelere yer verdi: Kocaeli’de böylesi bir etkinliğe imza atan Vedat Akbulut hocamız başta olmak üzere tüm sponsorlara teşekkür ederim. Gerçekten ben de çok keyif aldım.
HER BİRİ ZIMBA GİBİ
Bireysel sporların gelişimi ve ilginin artması için böylesi projelere çok ihtiyacımız var. Organizasyondaki mücadeleler kıran kırana geçti. Çocukların her biri zımba gibi. Keşke pandemi olmasaydı da bu şöleni halkımız canlı canlı yerinden takip edebilseydi. İnanıyorum ki bu da gerçekleşecek ve sporcuların rekabetini çıplak gözlerle de izleyebileceğiz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.