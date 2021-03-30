Sancaklı: İnanılmaz bir gündü

Kocaeli MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, ilimizde düzenlenen Akbulut Fight Arena Kick Boks organizasyonun özel davetlileri arasındaydı. Kocaelispor’un eski kaptanı Sancaklı organizasyon için “İnanılmaz bir gün” derken şu ifadelere yer verdi: Kocaeli’de böylesi bir etkinliğe imza atan Vedat Akbulut hocamız başta olmak üzere tüm sponsorlara teşekkür ederim. Gerçekten ben de çok keyif aldım.

HER BİRİ ZIMBA GİBİ

Bireysel sporların gelişimi ve ilginin artması için böylesi projelere çok ihtiyacımız var. Organizasyondaki mücadeleler kıran kırana geçti. Çocukların her biri zımba gibi. Keşke pandemi olmasaydı da bu şöleni halkımız canlı canlı yerinden takip edebilseydi. İnanıyorum ki bu da gerçekleşecek ve sporcuların rekabetini çıplak gözlerle de izleyebileceğiz.