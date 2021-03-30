Önce Süleyman’a MEYDAN okudu, sonra midesi bozuldu!

İlimizin yetiştirdiği başarılı kick boks sporcularından Süleyman Meydan, Akbulut Fight Arena Galası’nda ringe çıkacaktı. Süleyman’ın rakibi müsabaka öncesi Süleyman’a gözdağı vermiş ve maçın bir an önce gelmesini dilemişti. Ancak ne olduysa maçtan 1 gün önce oldu. Süleyman’ın rakibi çok yemek yediğini ve bu nedenle de midesinin bozulduğunu öne sürdü. Maça çıkmayan rakibi nedeni ile İzmitli sporcu Süleyman ringe çıktı, hakemlere ve konuklara selamını verdi. Sıkı bir Kocaelispor taraftarı olan Süleyman’ın geleceğin en önemli ağır sıklet kick boks sporcuları arasında yer alacağına kesin gözü ile bakılıyor.