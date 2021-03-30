HK Performans Merkezi, Doğantepespor’u ağırladı

Bölgesel Amatör Lig 2. Bölge 3. Grup’ta yer alan takımlarımızdan Doğantepespor’da yeni sezon öncesi çalışmalar sıkı bir şekilde devam ediyor. 17 Nisan’da başlayacak olan sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Bordo Mavililer, Yuvacık’ta yer alan ve Halil Kargulu’nun sahibi olduğu HK Performans ve Zayıflama kampında çalıştı.

İLK MAÇ KARAMÜRSEL İLE

Doğantepe Mahallesi Hacı Ömer Düzü Mevkii Hamzadağ’da bulunan kamp merkezinde temposunu artıran Doğantepespor sezonun ilk maçında Karamürselspor’u konuk edecek. Grubun diğer maçlarında ise Çayırovaspor – Yuvacıkspor ve Kullarspor – Hereke Yıldızspor maçları oynanacak.