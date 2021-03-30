HK Performans Merkezi, Doğantepespor’u ağırladı

Bölgesel Amatör Lig 2. Bölge 3. Grup’ta yer alan takımlarımızdan Doğantepespor’da yeni sezon öncesi çalışmalar sıkı bir şekilde devam ediyor. 17 Nisan’da başlayacak olan sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Bordo Mavililer, Yuvacık’ta yer alan ve Halil Kargulu’nun sahibi olduğu HK Performans ve Zayıflama kampında çalıştı.
İLK MAÇ KARAMÜRSEL İLE
Doğantepe Mahallesi Hacı Ömer Düzü Mevkii Hamzadağ’da bulunan kamp merkezinde temposunu artıran Doğantepespor sezonun ilk maçında Karamürselspor’u konuk edecek. Grubun diğer maçlarında ise Çayırovaspor – Yuvacıkspor ve Kullarspor – Hereke Yıldızspor maçları oynanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.