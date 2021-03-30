Harun Gün sınıfı geçti!

Kocaeli’de düzenlenen Akbulut Fight Kick Boks Galası’nda ringe çıkan 60 kilo sporcusu Harun Gür tekniği ile parmak ısırttı. Rakibi Emir Dinli karşısında çok etkili bir performans ortaya koyan Harun, rakibini 2 kez groki duruma getirdi. Müsabakayı nakavt ile kazanma fırsatı olan Harun, son raunda kadar rakibi ile müsabakaya devam etmek istediğini ifade etti. Hem ringde hem de ring dışında son derece saygılı bir sporcu olan Harun Gür’ün Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği bulunuyor. Milli sporcu kick boks yakında wushu ve taekwan-do branşlarında da birçok başarıya sahip.