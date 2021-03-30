Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, son yağan karların erimesi ve yağmur nedeniyle artış gösterdi. Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün sağlandığı 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi 45 milyon 670 bin metreküple yüzde 89'a yükseldi. İlerleyen günlerde barajdaki su seviyesinin tam doluluk seviyesine ulaşması bekleniyor.
30 Mar 2021 - 11:33- Gündem Güncelleme: 30 Mar 2021 - 11:36
Yuvacık Barajı'nda su seviyesinde sevindiren artış
Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda kar ve yağmur yağışlarının ardından su seviyesi yüzde 89'a yükseldi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.