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30 Mar 2021 - 11:40- Siyaset G: 30 Mar 2021 - 11:42

MHP Körfez’deki emekçilerini unutmadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)  Kocaeli teşkilatları Körfez’de gerçekleştirilen programda 150 Parti üyesine teşekkür belgesi takdim etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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MHP Kocaeli teşkilatları geçtiğimiz gün Körfez’de bir dizi program gerçekleştirdi. MHP’li heyet program kapsamında Taşköprü Spor Kulübü Önder Tokuç, Yarımca Spor Kulübü Atakan Yavuz, Karakuşak Salon Spor Kulübü Eren Koç Ve Ahmet Koçver, Körfez Vefa Spor Kulübü Muhammed Emin Kılıç, Yeniyalı Spor Kulübü Fevzi Söğüt, Çamlıtepe Spor Kulübü Ahmet Koçver, Esen Spor Kulübü Kenan Ay, İlimtepe Spor Kulübü Murat Durul Ve Körfez Kulüpler Birliği Tarık Gürsen ile buluşarak Kocaeli’deki Amatör sporun sorunlarını konuştu.

GENİŞ KATILIM

Spor kulüpleri ziyaretleri sonrasında ise “MHP Değerleriyle Buluşuyor” programının Körfez bölümü gerçekleştirildi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün yanı sıra MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, il yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. 

ÜYELERE TEŞEKÜR BELGESİ

Programda konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü etkinliğe katılan tüm partililere teşekkür etti. Lidere bağlılık mesajı veren Ünlü, kürsüdeki konuşmasının ardından geçmiş dönemde partiye emek vermiş isimlere Milliyetçi Hareket Partisinin Yıldönümü mesajını içeren teşekkür belgesi taktim etti.

# Kocaeli, Körfez

30 Mar 2021 - 11:40 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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