E-Ticaret Zirvesi'21 düzenlendi

Pandemi dolayısıyla çevrim içi gerçekleştirilen E-Ticaret’21 etkinliğinde; dijitalleşen dünyada giderek önem ve pazar payı kazanmakta olan e-ticaret sektöründe gerek yerel gerekse uluslararası pazarda sektörün liderliğini üstlenen e-ticaret firma temsilcileri katılımcılarla buluştu

Dinleyicilerin, e-ticaret hakkında merak ettikleri konulara cevap bulduğu etkinlikte; FLO Lojistik Şefi Burak Aktaş, Mavi E-Ticaret Şefi Barış Akyürek, Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, Çiçeksepeti Pazarlama Müdürü Ceyhun Turan, İzyico Pazarlama Müdürü Serkan Karaduman, Boyner Dijital Pazarlama Müdürü Alper Boyer konuşmacı olarak yer aldılar.

Konuşmacılar; e-ticaret çağında tedarik zinciri ve bilgi teknoloji dönüşümü, giyim sektöründe e-ticaretin konumu ve ekosistemi, e-ticarette ödeme yöntemleri ve dijital pazarlama konularında önemli bilgiler paylaştılar. İnteraktif soru cevap bölümünde dinleyicilerin sorularını yanıtladılar.

Etkinlik sonunda yapılan çekilişle katılımcılara çeşitli ürünler hediye edildi.