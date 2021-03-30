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30 Mar 2021 - 11:53- Sağlık G: 30 Mar 2021 - 11:59

Orthopoint Kliniği İzmit'te açıldı
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Yahyakaptan'da Orthopoint Kliniği İzmit'in tanınmış doktorları bünyesine alarak hizmet vermeye başladı. Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde ortopedi, fizik tedavi ve klinik platesin devamlılığının ve ekip çalışmasının önemli olmasından dolayı Op .Dr. Muammer Kocatürk, Uzm. Fzt. Gazmend Rahova ve Uzm. Fzt. Barış Zorbozan’ın girişimleri ile kurulan ve ülkemizin ortopedi alanında referans isimleri olan Prof. Dr. Sefa Müezzinoğlu, Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Şarlak, Prof. Dr. Levent Buluç’un katılımları ile güçlendi.
# İzmit

30 Mar 2021 - 11:53 - Sağlık

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