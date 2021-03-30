İzmit Belediyesi uyardı! Yarın son gün

7256 Sayılı kanun kapsamında müracaat edip borçlarını 6, 9, 12 veya 18 eşit taksite böldüren mükellefler 2. taksit ödemelerini 31 Mart Çarşamba (yarın) mesai bitimine kadar yapabilecek. Mükellefler vergi borcu taksitini, İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Belsa Plaza Kat:3 Gelir Birimi’ne, İzmit Kaymakamlığı (Bekirpaşa), Alikahya, Kuruçeşme, Akmeşe ve Mevlana Kültür Merkezi hizmet binalarında bulunan veznelere ödeyebilecek.
BANKA VE PTT SEÇENEĞİ
Ödemeler konusunda alternatif seçenekler sunan İzmit Belediyesi, banka ve PTT kanalıyla da ödeme yapılabileceğini duyurdu. Taksit ödemeleri Ziraat Bankası Kocaeli Merkez Şubesi TR89 0001 0001 6336 6765 165 001 İBAN numaralı hesaba ya da 111297 numaralı posta çeki hesabına EFT veya havale yolu ile yatırılabilecek. Vatandaşlar ayrıca www.izmit.bel.tr adresine girerek borç sorgulama ve tahsilat işlemlerinden ödeme gerçekleştirilebilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.