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30 Mar 2021 - 12:00- Gündem G: 30 Mar 2021 - 12:03

İzmit Belediyesi uyardı! Yarın son gün

İzmit Belediyesi, 7256 Sayılı “Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin” kanun kapsamında ikinci taksit ödemelerinde son günün 31 Mart 2021 Çarşamba olduğunu hatırlattı
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7256 Sayılı kanun kapsamında müracaat edip borçlarını 6, 9, 12 veya 18 eşit taksite böldüren mükellefler 2. taksit ödemelerini 31 Mart Çarşamba (yarın) mesai bitimine kadar yapabilecek. Mükellefler vergi borcu taksitini, İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Belsa Plaza Kat:3 Gelir Birimi’ne, İzmit Kaymakamlığı (Bekirpaşa), Alikahya, Kuruçeşme, Akmeşe ve Mevlana Kültür Merkezi hizmet binalarında bulunan veznelere ödeyebilecek.

BANKA VE PTT SEÇENEĞİ

Ödemeler konusunda alternatif seçenekler sunan İzmit Belediyesi, banka ve PTT kanalıyla da ödeme yapılabileceğini duyurdu. Taksit ödemeleri Ziraat Bankası Kocaeli Merkez Şubesi TR89 0001 0001 6336 6765 165 001 İBAN numaralı hesaba ya da 111297 numaralı posta çeki hesabına EFT veya havale yolu ile yatırılabilecek. Vatandaşlar ayrıca www.izmit.bel.tr adresine girerek borç sorgulama ve tahsilat işlemlerinden ödeme gerçekleştirilebilecek.
# Kocaeli, İzmit

30 Mar 2021 - 12:00 - Gündem

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