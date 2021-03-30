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30 Mar 2021 - 12:18- Gündem G: 30 Mar 2021 - 13:23

1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı faciadan skandal çıktı!

2017 yılında Körfez Tütünçiftlik açıklarında meydana gelen servis botu ile LPG tankerinin yanmasına sebep olan 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı olay ile ilgili savcı mütalaasında LPG yüklü tankerin denize usulsüz olarak gaz boşaltmaya başladığını belirtirken, servis botu kaptanı ve şirket yetkilileri hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Edinilen bilgi ve iddialara göre 29 Nisan 2017 tarihinde İzmir Körfezi Tütünçiftlik açıklarında Suat İ.’nin kaptanı olduğu ‘Serdar-2’ isimli servis botu LPG tankerine yanaşırken yanmaya başlaması sonucu yangın tankere sıçramış; tankerdeki yangın kontrol altına alınırken botta bulunan mürettebat denize atlayarak kurtulmaya çalışmıştı. Botta bulunan gündelik işçi olarak çalışan Nail Demirci’nin hayatını kaybettiği 10 kişinin ise yaralandığı facianın Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görünen 13’üncü celsesinde mahkeme savcısı mütalaa verdi.

GAZLAR DENİZE BOŞALTILDI

7 sanığın yargılandığı davada savcı Habaş A.Ş.’ye ait LPG tankerinin LPG’yi platformdaki tesislere boşaltmaya başladığı, tahliye işleminin ardından gemi kaptanlarının talimatıyla tahliyede kullanılan hortumun çıkarılarak başka bir hortum takıldığı, bu hortumun ucunun ise denize salındığını belirtti. Ayrıca usule aykırı bir şekilde tanklar içinde kalan ve artık platforma basılamayan gazların denize boşaltılmaya başlandığı da vurgulandı. Akın A.Ş.’nin yetkilisi olduğu Suat İ.’nin sahibi olduğu ve sigortasız olarak gündelik işçileri taşıyan Serdar-2 isimli servis botunun yanaştığı sırada gemi ile servis botu arasında kalan deniz yüzeyinde oluşan gaz patlaması meydana geldiği, botun ise tamamen yandığı belirtilirken, bilirkişi raporunda ise tanker kaptanlarının kusuru olmadığı botun kaptanı Suat İ.’nin ise asli kusurlu olduğu belirtildi.

“SUÇUMU BİLMEK İSTİYORUM”

Savcı, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları ile bir kişinin ölümüne ve on kişinin yaralanmasına neden olarak botun kaptanı Suat İ., şirket yetkilisi Kemal H., Erdinç G. ve Cihat T.’ye taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar, Habaş A.Ş.’ye ait LPG tankerinin kaptanları Murat P., Yavuz P. ve Akın A.Ş.’nin yetkilisi Yüksel H.’nın beraatını talep etti. Bot kaptanı Suat İ. mütalaa ile ilgili “Ben olayda suçumu ve kusurumu bilmek istiyorum. Bilirkişi raporlarını kabul etmiyorum. Bu işin asıl sorumlusu Habaş’tır. Mağduru benim çünkü işimi kaybettim. Cezalandırılmam halinde acım daha da artacaktır” dedi. Katılan vekili ise tüm sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

“DELİLLER KARARTILDI”

Suat İ.’nin avukatı ise olay ile ilgili, “Olayın gazdan kaynaklı olduğu bilirkişi raporunda hiç değerlendirilmemiştir. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’na delillerin karartıldığı gerekçesi ile suç duyurusunda bulunduk” ifadelerinde bulunurken duruşma süre talebi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
# Kocaeli, Körfez

30 Mar 2021 - 12:18 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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