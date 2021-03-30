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30 Mar 2021 - 13:04- Gündem G: 30 Mar 2021 - 13:07

Koronavirüsü yenen hemşire yaşadıklarını anlattı

Kocaeli'de yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen hemşire Saniye Demir, hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı. 
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Kocaeli Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisinde görevli 47 yaşındaki hemşire Saniye Demir, sağlık personeli olarak çok yoğun ve stresli bir yıl yaşadıklarını söyledi.

Bu dönemde Kovid-19 hastalarına çok üzüldüklerini belirten Demir, "Bir amca vardı, çok iyiydi. 2-3 gün hep sohbet ettik. 'Beni kurtar kızım.' diyordu. Hep teselli ettim, ertesi gün geldim, odaya baktım, amca yok. Yoğun bakıma indirilmiş, çok etkilenmiştim çünkü doktor beye de 'Beni artık uyutun.' diyordu. Vücut o kadar yoruldu ki artık amca uyumak istiyordu." dedi. 

Demir, birçok sağlık çalışanı gibi kendisinin de Kovid-19'a yakalandığını, sırt ağrısıyla sürecin başladığını ama şikayetini iş yoğunluğuna bağladığını kaydetti.  

Ağrılarının geçmemesi üzerine yaptırdığı testin negatif çıktığını, akciğer tomografisine bakıldığında Kovid-19'a yakalandığını öğrendiğini aktaran Demir, "İlk günü evde geçirdim. Evde dayanamadım çünkü çok ateşim oldu. Sırtımda çok ağrılarım oldu. Mide bulantısı, ishal şeklinde devam etti, sürekli kustum. Kusarak atlattım diyebilirim. Çok öksürüyordum. Hastanede 17 gün tedavi gördüm." diye konuştu. 

Demir, boğaz ağrısı ve öksürüğün diğer hastalıklarını tetiklediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Vertigo hastasıyım ve baş dönmelerim arttı. Tat bozukluğu oldu. Hep yemek yemek istedim. Hiç yemediğim şeyler bile aklıma geldi ama yiyemedim. Sağlık, nefes almak, insanın az da olsa karnını doyurabilmesi çok önemli. Eşim ve çocuklarım hemen karantinaya alındı ama onlarda bir belirti yoktu. Çocuklarıma acaba bulaştı mı, bulaşmadı mı korkusunu çok yaşadım. O süreçte çocuklarımı çok özledim. Çocuklarıma ve eşime bir şey olacak diye korktum. Onlar seni düşünüyor, sen onları düşünüyorsun. Ailem çok üzüldü."

Aynı dönem 3 hemşire arkadaşıyla Kovid-19 tedavisi gördüğünü anlatan Demir, bu süreçte çok duygusallaştığını söyledi.

"ÇOK DİKKATLİ VE ÖZVERİ İLE ÇALIŞIYORUZ"

Kurallara uymayan insanlara kızdığını dile getiren Demir, şu uyarılarda bulundu:

"Tedavi gördüğüm sırada camdan baktığımda insanların harıl harıl birbirine sarıldıklarını izledim. Sokaklarda yerlere maskelerin atıldığını gördükçe sinirlerim bozuldu. Eğer annelerini, babalarını ve çocuklarını düşünüyorlarsa çok dikkat etmeleri lazım. Babam diyaliz hastası, aylardır onu görmüyorum. Görsem de balkona çıkıyor, el sallıyorum. Artık insanların bizim kadar mücadele etmelerini istiyorum. Genç yaşlı dinlemiyor. Vaka sayılarımızda biraz artış var. İzin günlerimiz, hafta sonumuz yok, nöbet tutuyoruz. Çok dikkatli ve özveriyle çalışıyoruz. Kocaeli'de bir gün izin hakkı verildiği halde sahillerde, orada, burada maskeler yerde. Lütfen dikkat edelim." 
# Kocaeli

30 Mar 2021 - 13:04 - Gündem

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