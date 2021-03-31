Kocaelispor, Maraş’a kilitlendi

Kocaelispor yarın Kahramanmaraşspor ile deplasmanda karşılaşacak. İki gün önceden, dün yola çıkan yeşil siyahlılar, bugün yapacağı ter antrenmanının ardından maçı beklemeye başlayacak. Müsabaka yarın 15.00’te başlayacak

2 YA DA 3 DEĞİŞİKLİK

Amedspor yenilgisini unutan ve Kahramanmaraşspor maçın kilitlenen Kocaelispor’da hazırlıklar bugün tamamlanıyor. İrfan, Benhur ve Furkan’ın forma giyemeyeceği takımda başka eksik yok. Bugün saat 14.30 ter antrenmanını yapacak olan yeşil siyahlılar, maçı bekleyecek. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ın kadroda 2 ya da 3 değişiklik yapması bekleniyor.

MUHTEMEL 11 BELLİ GİBİ

Buna göre Kocaelispor’un kalede Bayram, savunmada Bahri Can, Kemal Can ya da Numan, Taha Batuhan, Gökhan, önlerinde Yılmaz, sağda Batuhan, solda Burak Süleyman, forvete yakın bölgede Murat Cem ve Yiğitali, ileride ise Tahir ile maça başlaması bekleniyor. Kahramanmaraş 12 Şubat Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak. İzmir’den Davut Dakul Çelik’in yöneteceği maç saatinde yağış bekleniyor.