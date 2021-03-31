Kocaelispor, Maraş’a kilitlendi

Kocaelispor yarın Kahramanmaraşspor ile deplasmanda karşılaşacak. İki gün önceden, dün yola çıkan yeşil siyahlılar, bugün yapacağı ter antrenmanının ardından maçı beklemeye başlayacak. Müsabaka yarın 15.00’te başlayacak
2 YA DA 3 DEĞİŞİKLİK
Amedspor yenilgisini unutan ve Kahramanmaraşspor maçın kilitlenen Kocaelispor’da hazırlıklar bugün tamamlanıyor. İrfan, Benhur ve Furkan’ın forma giyemeyeceği takımda başka eksik yok. Bugün saat 14.30 ter antrenmanını yapacak olan yeşil siyahlılar, maçı bekleyecek. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ın kadroda 2 ya da 3 değişiklik yapması bekleniyor.
MUHTEMEL 11 BELLİ GİBİ
Buna göre Kocaelispor’un kalede Bayram, savunmada Bahri Can, Kemal Can ya da Numan, Taha Batuhan, Gökhan, önlerinde Yılmaz, sağda Batuhan, solda Burak Süleyman, forvete yakın bölgede Murat Cem ve Yiğitali, ileride ise Tahir ile maça başlaması bekleniyor. Kahramanmaraş 12 Şubat Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak. İzmir’den Davut Dakul Çelik’in yöneteceği maç saatinde yağış bekleniyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.