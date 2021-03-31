Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
31 Mar 2021 - 09:00- Spor G: 31 Mar 2021 - 09:01

Kocaelispor, Maraş’a kilitlendi
mask

Kocaelispor yarın Kahramanmaraşspor ile deplasmanda karşılaşacak. İki gün önceden, dün yola çıkan yeşil siyahlılar, bugün yapacağı ter antrenmanının ardından maçı beklemeye başlayacak. Müsabaka yarın 15.00’te başlayacak

2 YA DA 3 DEĞİŞİKLİK

Amedspor yenilgisini unutan ve Kahramanmaraşspor maçın kilitlenen Kocaelispor’da hazırlıklar bugün tamamlanıyor. İrfan, Benhur ve Furkan’ın forma giyemeyeceği takımda başka eksik yok. Bugün saat 14.30 ter antrenmanını yapacak olan yeşil siyahlılar, maçı bekleyecek. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ın kadroda 2 ya da 3 değişiklik yapması bekleniyor.

MUHTEMEL 11 BELLİ GİBİ

Buna göre Kocaelispor’un kalede Bayram, savunmada Bahri Can, Kemal Can ya da Numan, Taha Batuhan, Gökhan, önlerinde Yılmaz, sağda Batuhan, solda Burak Süleyman, forvete yakın bölgede Murat Cem ve Yiğitali, ileride ise Tahir ile maça başlaması bekleniyor. Kahramanmaraş 12 Şubat Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak. İzmir’den Davut Dakul Çelik’in yöneteceği maç saatinde yağış bekleniyor.

31 Mar 2021 - 09:00 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Çiftçimizin yanındayız” mask
“Çiftçimizin yanındayız”
Bahçecik’te sona gelindi mask
Bahçecik’te sona gelindi
Atlı Spor Demirtaş ile devam mask
Atlı Spor Demirtaş ile devam
Söğüt: Her Körfezli’yi sporla buluşturacağız mask
Söğüt: Her Körfezli’yi sporla buluşturacağız
Nice yıllara Erol Arutan mask
Nice yıllara Erol Arutan
Koyun’dan güzel dilekler mask
Koyun’dan güzel dilekler
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
32 yaşındaki Selin koronaya yenildi mask
32 yaşındaki Selin koronaya yenildi
Parktaki kavga kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı mask
Parktaki kavga kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı mask
2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı
Oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakladı mask
Oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakladı
Kırmızı kentte halı saha, internet kafe, hamamlar açılıyor mask
Kırmızı kentte halı saha, internet kafe, hamamlar açılıyor
Güner Şen evinde ölü bulundu mask
Güner Şen evinde ölü bulundu

GALERİ

Bir boya sandığı, tek gözü görmeyen baba, 5 kişilik aile... mask
Bir boya sandığı, tek gözü görmeyen baba, 5 kişilik aile...
“Yetkili servis” adı altında dolandırıcılık! 41 gözaltı mask
“Yetkili servis” adı altında dolandırıcılık! 41 gözaltı
Diş teknisyenliğini bırakıp bu işi yapmaya başladı mask
Diş teknisyenliğini bırakıp bu işi yapmaya başladı
2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı mask
2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı
Kocaeli, Kick Boks şölenini unutmayacak mask
Kocaeli, Kick Boks şölenini unutmayacak
Engin Koyun artık BAŞKAN! mask
Engin Koyun artık BAŞKAN!
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL