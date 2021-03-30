ÇYDD’de başkan Dönmez: “Hala yaşamaya çalışıyoruz”

Eğitimde fırsat eşitliği, kız çocuklarının okullaştırılması, kitap, araç-gereç desteği, okul öncesi eğitimi ve lise mezunu mesleksiz kızlara meslek edindirme, sonunda ekonomik özgürlüklerine kavuşması gibi projelere ev sahipliği yapan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kocaeli Şubesi 18’inci Olağan Genel Kurulu, Yenidoğan Mahallesi, Kayın Sokak, No:3 İzmit adresinde bulunan binasında yapıldı. Mevcut Başkan Meral Dönmez’in tek aday olarak girdiği kongre pandemi tedbirleri kapsamında yapıldı.

HÜRRİYET DE ORADAYDI

312 üyenin bulunduğu genel kurula ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez’in yanı sıra ÇYDD Üyesi ve aynı zamanda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile dernek üyeleri katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrenin divan başkanlığını Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır üstlenirken divan katipliklerini ise Neriman Altun ve Sevil Bulutlar Şen yaptı.

“TOPLUMA HİZMET VERMEYE ÇALIŞIYORUZ”

ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez genel kurulda yaptığı konuşmada, “Ülkemiz ve dünyamız zor günler geçiriyor. Bizde kısıtlı hayatlar geçirmemize rağmen hala yaşamaya çalışıyoruz. Bugün burada birlikte olmaktan çok mutluyum. Derneğimiz 32’inci yılını doldurdu. Derneğimiz kuruluşu ve faaliyetleri ile tarihsel bir rol üstelenmiştir. 32 yıldır topluma hizmet vermeye çalışıyoruz. Çağdaşlık yolunda bize önderlik etmiş ve derneğimizi kuran başta Prof. Dr. Türkan Saylan ve diğer kurucu üyelerimize teşekkür ediyorum. Bugüne kadar derneğimize emek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYETİN SAYESİNDE OKUDUK”

Kocaeli Şubesi olarak 27’inci yıllarını tamamladıklarını ifade eden Dönmez, “2000 yılından itibaren bu ailenin bir ferdi olmaktan onur duyuyorum. Çağdaş yaşam, Cumhuriyettir, Laiktiktir, Atatürkçülüktür. Onun izinden gitmektir. Biz okuduysak, Cumhuriyet’in sayesinde okuduk. Bu güzel ülkeyi bize miras bırakan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını gurula anıyorum. Derneğimize desteğini esirgemeyen siz değerli üyelerimize teşekkür ediyorum. Aydınlık gelecek için çalışmalarımızı heyecanla sürdürüyoruz” dedi. Dönmez son söz olarak ise Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılma kararı ile ilgili “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” dedi.

“ÇOK KIYMETLİ İŞLER YAPIYORLAR”

Dönmez’in ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Burada aile gördüğüm sizlerle birlikte olmak çok önemli. Sayın başkanım ve yönetim kurulu üyelerini kutluyorum. Çok kıymetli işler yapıyorlar. Geleceğimiz, çocuklarımız için önemli işler yapıyorlar. Hep birlikte, beraber çözüm üretmek çok öenmli. Bu konuda üzerime düşeni yapmaya hazırım. Yeni yönetimimiz hayırlı olsun” dedi.

İŞTE MERAL DÖNMEZ’İN LİSTESİ

YÖNETİM KURULU

1-Meral DÖNMEZ

2-Reşide ÖZER

3-Nurgül ÇETİNKAYA

4-Yeter BAYKASOĞLU

5-Ayşe Mine ESEN

6-Nursen ÖZTÜRK

7-Kadişe TÜMERKAN

DENETİM

1-Hakan YILMAZ

2-Neriman ÖZDEMİR

3-Hayriye GENÇTÜRK

ONUR KURULU

1-Gülşen MÜSTECAPLIOĞLU

2-Makbule ÖZAK

3-Nuran SAKYATAN

GENEL MERKEZ DELEGE

1-Meral DÖNMEZ

2-Dilara YALTRAK

3-Neriman ALTUN

4-Sevil Bulutlar ŞEN