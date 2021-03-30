Kocaeli'deki sinema salonları ile ilgili yeni karar

Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplanan Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu sinema salonlarıyla ilgili yeni karar aldı. Kocaeli'de 1 Nisan'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 12 Mayıs'a kadar kapalı kalmaya devam edecek.
Alınan kararda şöyle denildi:
"Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağına,
Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi."
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.