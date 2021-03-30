KOGACE kongresi öne alındı

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti olağan kongreye gidiyor. Cemiyetin Kongresi daha önce 3 Nisan Cumartesi olarak açıklanmıştı. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağının tekrar geri dönmesi nedeni ile kongre 2 Nisan Cuma gününe alındı. Sekapark'ta bulunan Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde saat 11.00'de yapılacak. Cemiyetin Mevcut başkanı Cemal Kaplan'ın tek aday olarak gireceği olağan genel kurulda 400'ün üzerinde üye oy kullanma hakkına sahip. Cemiyetten yapılan açıklamada, “Kocaeli Kongre Merkezi'nde Cumartesi günü saat 11:00'de yapılacak olan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti kongremiz, Covid-19 tedbirler kapsamında ilimizde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle. 2 Nisan 2021 Cuma günü saat 11:00 'de gerçekleştirilecektir. Üyelerimize önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.
İşte Cemal Kaplan’ın Listesi
Cemal KAPLAN (NTV)
Yunus KAHRAMAN (Gazete Gebze)
Hakan SÜER (TV41/A Haber)
Ahmet AYAR (Gebze Yeni Haber)
Ergün AYAZ (DHA)
Refik FİDAN (İHA)
Emrah ERDOĞAN (Gebze Yenigün)
Abbas ÇAKAR (Sabah Gazetesi)
Uğur ULUSOY (Çağdaş Kocaeli Gazetesi)
Hüseyin ÖZİRİ (Flaş Kocaeli)
Boran KAYALAR (Demokrat Kocaeli Gazetesi)
Miray BAKLACI (Kocaeli Gazetesi)
Serkan SİDAL (Gölcük Belediyesi)
Serdar ERDAL (Özgür Kocaeli)
Eylem SELVİ (Arı Kocaeli Life)
DENETLEME KURULU
Ünal CANKURT (Kandıra’nın Sesi)
Ayşe AYDIN (Çağdaş Kocaeli Gazetesi)
Erdem ŞENGÜL (Gölcük Postası)
Burcu NAZLI (Star Kocaeli)
Sancar KIZILKAYA (Çağdaş Kocaeli Gazetesi)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.