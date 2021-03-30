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30 Mar 2021 - 16:38- Gündem G: 30 Mar 2021 - 16:40

KOGACE kongresi öne alındı

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin 3 Nisan Cumartesi günü yapılması gereken kongresi cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir gün öne alındı
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Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti olağan kongreye gidiyor. Cemiyetin Kongresi daha önce 3 Nisan Cumartesi olarak açıklanmıştı. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağının tekrar geri dönmesi nedeni ile kongre 2 Nisan Cuma gününe alındı. Sekapark'ta bulunan Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde saat 11.00'de yapılacak. Cemiyetin Mevcut başkanı Cemal Kaplan'ın tek aday olarak gireceği olağan genel kurulda 400'ün üzerinde üye oy kullanma hakkına sahip. Cemiyetten yapılan açıklamada, “Kocaeli Kongre Merkezi'nde Cumartesi günü saat 11:00'de yapılacak olan  Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti kongremiz, Covid-19 tedbirler kapsamında ilimizde uygulanacak  sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle. 2 Nisan 2021 Cuma günü saat 11:00 'de gerçekleştirilecektir. Üyelerimize önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.

İşte Cemal Kaplan’ın Listesi

Cemal KAPLAN (NTV)

Yunus KAHRAMAN (Gazete Gebze)

Hakan SÜER  (TV41/A Haber)

Ahmet AYAR (Gebze Yeni Haber)

Ergün AYAZ  (DHA)

Refik FİDAN  (İHA)

Emrah ERDOĞAN  (Gebze Yenigün)

Abbas ÇAKAR (Sabah Gazetesi)

Uğur ULUSOY (Çağdaş Kocaeli Gazetesi)

Hüseyin ÖZİRİ  (Flaş Kocaeli)

Boran KAYALAR (Demokrat Kocaeli Gazetesi)

Miray BAKLACI (Kocaeli Gazetesi)

Serkan SİDAL (Gölcük Belediyesi)

Serdar ERDAL (Özgür Kocaeli)

Eylem SELVİ (Arı Kocaeli Life)

DENETLEME KURULU

Ünal CANKURT (Kandıra’nın Sesi)

Ayşe AYDIN (Çağdaş Kocaeli Gazetesi)

Erdem ŞENGÜL (Gölcük Postası)

Burcu NAZLI (Star Kocaeli)

Sancar KIZILKAYA (Çağdaş Kocaeli Gazetesi)

# Kocaeli, Gebze, covid-19

30 Mar 2021 - 16:38 - Gündem

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