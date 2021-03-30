CHP Kocaeli Tugay Adak'ın anısına fidan dikti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve yönetimi, geçtiğimiz şubat ayında vefat eden Tugay Adak’ın adının verildiği Kartepe Belediyesi Sarımeşe Futbol Sahası’nın yanındaki alanı, anısını yaşatmak için ağaçlandırdı. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Kartepe İlçe Başkanı Tevfik Mayda, CHP Kartepe İlçe Yönetimi, meclis üyeleri, ilçe kadın kolu başkanları, Tugay Adak’ın annesi Azime Adak ve ailesi hep birlikte alana fidanları elleriyle dikti.