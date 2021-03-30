Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve yönetimi, geçtiğimiz şubat ayında vefat eden Tugay Adak’ın adının verildiği Kartepe Belediyesi Sarımeşe Futbol Sahası’nın yanındaki alanı, anısını yaşatmak için ağaçlandırdı. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Kartepe İlçe Başkanı Tevfik Mayda, CHP Kartepe İlçe Yönetimi, meclis üyeleri, ilçe kadın kolu başkanları, Tugay Adak’ın annesi Azime Adak ve ailesi hep birlikte alana fidanları elleriyle dikti.
30 Mar 2021 - 17:00- Gündem Güncelleme: 30 Mar 2021 - 17:02
CHP Kocaeli Tugay Adak'ın anısına fidan dikti
CHP Kocaeli, ölümüyle herkesi yasa boğan Tugay Adak’ın adının verildiği futbol sahasının yanı başındaki yeşil alanı anısını yaşatmak için ailesiyle birlikte ağaçlandırdı
# Kocaeli
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.